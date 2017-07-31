YEREL HABERLER / KARAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karamanlı motor tutkunları "Motosikletleri Fark Edin" eyleminde buluştu

Karamanlı motor tutkunları "Motosikletleri Fark Edin" eyleminde buluştu



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'da motosiklet tutkunları " Motosikletleri Fark Edin" eylemi için bir araya geldi.

Tren Garında toplanan yaklaşık 33 motosikletli "Sessiz Farkındalık Sürüşü" eylemi gerçekleştirdi. Motorcular, trafik polisleri eşliğinde Aktekke Meydanına kadar motorlarının dörtlü flaşörlerini yakarak farkındalık sürüşü gerçekleştirdi. Burada grup adına açıklamayı okuyan Adil Özaslan, "Gün geçmiyor ki bir arkadaşımız motosiklet ile kaza yapmasın. Otomobil sürücülerinin motosiklet sürücülerini trafikte görmezden gelmesi, yok sayması sonucu bu etkinliği düzenledik. Yaşanılan kazaların birçoğunun sebebinin bilinçsizlik ve dikkatsizlik sonucu oluşan kazalardan kaynaklandığı hepimizce bilinmektedir. İşte bu sebepledir ki, kaybettiğimiz tüm motosiklet kullanıcılarını anmak ve kamuoyunun dikkatini çekebilmek için bugün burada bir aradayız. Değerli sürücüler bir kez daha hatırlatmak isteriz ki, lütfen ama lütfen trafikte motosikletleri fark edin. Bizim hava yastığımız, güçlendirilmiş kaportamız olmadığı gibi, motosiklet üzerinde savunmasız ve bir kaza anında çaresiziz. Araçlarınızı kullanırken aynaya bir kez de bizim için bakın ve lütfen kavşağı bir kez de bizim için kontrol edin" diye konuştu.

Açıklamanın okunmasının ardından motor tutkunları birarada oturarak sohbet etti. Motorcuların sohbetlerine İl Emniyet Müdürü Levent Tutuk'ta katıldı.

(MD-AH-Y)



31.07.2017 11:55:44 TSI

NNNN

