YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Yağcı, muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Yağcı, muhtarlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Bilecik Merkez İlçe'ye bağlı Sütlük Köyü'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Burada açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "Muhtarlar Derneği Başkanımız başta olmak üzere muhtarlarımızla birlikte Sütlük Köyü Muhtarımız Basri Değirmenci Bey'in davetlisi olarak bir araya geldik. Çok değerli muhtarlarımızla çardak altında hasbihal ederek birlik ve beraberliğimizi pekiştirdik. Ardından Pelitözü Mahallemize geçtik. Köylerimizin her biri birçok güzelliği barındıran gelenek ve göreneklerine sahip çıkan cennet köşeleridir. Bizler Belediye Başkanlığı olarak köylerimizin muhtarlarıyla bir araya gelerek birlik ve beraberliğimize devam edeceğiz. Sütlük Köyü Muhtarımızı Basri beye ve Pelitözü Mahalle Muhtarımız Ahmet beye davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha iyiye, daha güzele" dedi.

(DA-MET-Y)



31.07.2017 11:56:25 TSI

NNNN

