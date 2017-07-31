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Diş merkezinden mesai saati değişikliği



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin (ADSM) bundan böyle 08.00 ile 24.00 saatleri arasında acil klinik hizmeti vereceği belirtildi.

Türkiye standartlarına uygun son teknoloji ile donatılan ve yaklaşık 18 hekimin görev yaptığı ADSM, batı standartlarının üstünde hizmet veriyor. Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Caddesi üzerinde 2008 yılında hizmete giren ADSM'nin Türkiye standartlarına uygun cihazlarla hizmet vermesi vatandaşları sevindirdi. 18 hekim ve 80 personel ile yoluna emin adımlarla devam eden Hakkari ADSM'de, çocukların tedavi olabileceği özel klinik, Türkiye standartlarına uygun yeni sterilizasyon ünitesi, son teknoloji iki röntgen cihazı, birçok ildeki ADSM'lerde bulunmayan implant tedavisi, dolgu, diş eti hastalıkları tedavisi, her türlü sabit ve hareketli protezler ve çocuklar için koruyucu diş hekimliği uygulamaları da bulunduğu belirtildi.

Hakkari ADSM yetkilileri, halkın yoğun talepleri üzerine bundan sonra 08.00 ile 24.00 arasında da hizmet verecekleri müjdesini verdi. Vatandaşların mağdur olmaması için hizmetin en iyisini vermeye çalıştıklarını belirten yetkililer, vatandaşların mesai saat değişikliği ile ilgili memnuniyetlerini dile getirdiğini belirttiler.

(FT-MSA-Y)



31.07.2017 11:57:04 TSI

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