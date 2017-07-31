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Otizmli çocuklar Nevşehir'i gezdi

- Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, amaçlarının engelli bireyleri evlerinden çıkararak, dışarıdaki sosyal hayatı da yaşamalarını sağlamak olduğunu belirtti



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin topluma daha kolay adapte olabilmelerini sağlamak amacıyla iki otizmli çocuk ve ailesine unutamayacakları Nevşehir gezisi deneyimi yaşattı.

Engellilerin önündeki tüm engelleri kaldırarak, onlara başka dünyaların da olduğunu göstermek ve bireylerin engelli oldukları için evde hapis kalmalarını önlemek için Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Rotary Kulübü ile üç yıldır devam ettirdiği işbirliği çerçevesinde düzenlediği Nevşehir gezilerinde ailelerin çocuklarıyla birlikte eğlenceli vakit geçirebilmelerini sağladı.

Nevşehir programında dört gün boyunca çocuklar ve aileleri gezinin keyfini çıkarırken, hem eğlendi hem de günlük hayatın stresinden bir nebze de olsa uzaklaşma fırsatı buldu. Engelli bireylere ve ailelerine hem Mersin'in dışında yeni yerler keşfetme imkanı sunan hem de tarihi-turistik mekanları yakından tanıyabilme şansı veren Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği geziler sayesinde ailelerin de takdirini topluyor. Mersin Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Dursun Arslan, Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amaçlarının engelli bireyleri evlerinden çıkararak, dışarıdaki sosyal hayatı da yaşamalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Çocuklara turizm alanlarını da ziyaret ettirerek, daha önce yaşamadıkları duyguları tattırmak istediklerini belirten Arslan, "Biliyorsunuz ülkemizde maalesef engelli bireye sahip olan aileler imkanları da olmadığından ve bazı sıkıntılarından dolayı engelli bireylerini dışarı çıkarmakta büyük zorluk yaşıyor. Biz de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak istiyoruz ki engelli arkadaşlarımızı elimizden geldiğince toplum içerisine katalım. Onların eğlenmelerini, kafalarını dağıtmalarını, rahatlamalarını ve toplumla entegre olmalarını sağlayalım. Bu geziyi düzenlememizdeki amaç; bu ve arkadaşlarımızın mutlu olduğunu görmek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz bu konuda çok hassas. Bizler de onun ekibi olarak elimizden geldiğince engelli bireylerimize bu tür organizasyonlarla destek olmak istiyoruz" dedi.

Nevşehir gezisine hep birlikte giden Gökhan Gök'ün babası Hasan Gök ise otizmli ve engelli çocuklara yeterli eğitimin, ilginin ve daha iyi imkanların verilmesi gerektiğine vurgu yaparak, bu tarz alanlarda eğitim veren okulların daha da duyarlı olmasını gerektiğini belirtti. Gökhan'ın yüzde 94 derecesinde otizm hastası olduğunu ve 3 yaşından beri hastalığının farkında olduklarını söyleyen Gök, "Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin engelliler hakkında yaptığı çalışmaları gıpta ile izliyorum. Gösterilerine gidiyorum, etkinliklerine katılıyorum ve bu imkanlardan bizleri faydalandırdığı için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Burhanettin Kocamaz'a çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi Engelliler Dairesi Başkanlığı bizi de Kapadokya turuna gönderdi. Böyle bir ortamda sadece bizim çocuğumuzun engelli olmadığını ve bizden başka ailelerin de bulunduğunu gördük, onlardan değişik fikirler öğrendik. Ankara'dan konuşmacılar geldi, seminerlere katıldık, derslere girdik. Bizim izleyeceğimiz yöntemler Büyükşehir Belediyesi'nin sayesinde daha da değişti. Bakış açımız biraz daha farklılaştı. Ben tekrardan Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere verdiği hizmet ve desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Anne Hatice Gök de Gökhan'ın gezide hiç öfke nöbeti geçirmediğini, mutlu ve huzurlu bir şekilde turu tamamladıklarını vurgulayarak, "Gökhan evde kaldığı sürece çok öfkeleniyordu, dışarıya çıktığında da sinirleniyordu, çok stres yapıyordu. O öfkesi sanki bir anda geçti, gitti ve bambaşka birisi oldu. Gayet sakin, mutlu ve huzurluydu. Gezmeyi de seviyor zaten ve gezi iyi geldi. Kapadokya'da Peri Bacalarını gezdi, Avanos'a, Ürgüp'e gitti. Baya bir yer gezdi ve bize de değişik geldi. Seminerlere de katılarak nasıl davranmamız gerektiği konusunda bilgilendik. Nasıl bir yol izleyeceğimizi bize anlattılar. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz'a teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" diye konuştu.

(KRY-Y)



31.07.2017 11:57:33 TSI

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