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Hisarcık'ta hububat rekoltesi yükseldi



(Fotoğraflı)



Mustafa Akçay

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, sonbahardan bu yana ilçe genelinde etkili olan yağmurların dekar başına hububat verimini yükselttiğini söyledi.

Ziraat Odası tarafından ilçeye getirilen biçerdöverlerin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Yusuf Çalışkan, ilçe genelinde 40 bin dekar tahıl ekimi yapıldığını belirterek,"Bu yıl buğdayda 1 dekarda verimin 250-300 kilogram, arpada ise 300-350 kilogram arasında gerçekleşmesini bekliyoruz. Bu oran geçen yıla oranla hayli yüksektir. Rekoltenin yükselmesine hububatın ekimi ve gelişmesi döneminde bolca yağan yağmurlar etkili olmuştur. Ayrıca bu yıl geçen yıl hububatta görülen ve verimin düşmesine neden olan hastalıkların olmaması verimin yükselmesine neden olmuştur. Çiftçilerimize bol ve bereketli kazanç diliyorum" diye konuştu.(MA-EFE)



31.07.2017 11:58:46 TSI

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