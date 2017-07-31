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Adilcevaz'da 12 genç çiftçiye 72 büyükbaş hayvan dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Özcan Beşkardeş

BİTLİS (İHA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Projesi kapsamında Bitlis'in Adilcevaz ilçesindeki 12 genç çiftçiye 72 büyükbaş hayvan hibe edildi.

Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'un da katıldığı dağıtım programıyla proje başvuruları kabul gören genç çiftçiler, hayvanlarını teslim aldı. Proje kapsamında 8'i bayan olmak üzere 12 genç çiftçiye toplam 72 adet büyükbaş hayvan verildi. Belediye Başkanı Necati Gürsoy, dağıtımı yapılan hayvanların üretime önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız tarafından ilçemizdeki 12 genç çiftçimize 6'şar adetten olmak üzere toplamda 72 adet büyükbaş hayvan verildi. Bu konuda proje hazırlayan İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, veteriner hekim Feyyaz Beşkardeş'e ve emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyorum. Bu proje Adilcevaz için çok büyük bir katkıdır. Bu hayvanları alan hemşehrilerimiz de inşallah bakımlarını en iyi bir şekilde yaparak üretime ve üretkenliğe katkıda bulunacaklardır. Bu gibi şeyler bizler için çok önemlidir. Çünkü memleketimize bir iştir, bir aştır. Bu gibi projelerin giderek artmasını diliyorum. Allah hayırlı, uğurlu etsin" dedi.

(MSA-Y)



31.07.2017 11:59:20 TSI

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