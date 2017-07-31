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Işığı var yolu yok



(Fotoğraflı)



Seyfullah Solak

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yayalar için yeşil ışık yanan bu kavşakta, yayalar için yol bulunmuyor.

İlahiyat Camii kavşağında bulunan garip durumdan ötürü Eskişehirli yayalar ne yapacağını bilemiyor. Çünkü yayalar için yeşil ışığın yer aldığı kavşakta, karşıdan karşıya geçmek için bir yol bulunmuyor. Kendisine yeşil ışık yanan yayalar ise, tehlikeli olmasına rağmen araç yolunu kullanmak zorunda kalıyor. Bazı vatandaşlar da yeşil alan üzerinden yürüyerek kendisini güvende hissediyor. Her gün yüzlerce insanın geçtiği kavşakta, yaya yoğunluğu özellikle sabah saatlerinde yaşanıyor. Yayalar için bir geçidin yer almaması ise kazalara davetiye çıkarıyor.

(MSY-Y)



31.07.2017 12:01:23 TSI

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