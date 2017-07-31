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Kapaklı'da 12. Geleneksel Dostluk, Dayanışma ve Tanışma Şenliği



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, merkeze bağlı Kapaklı köyünde "12. Geleneksel Dostluk, Dayanışma ve Tanışma" şenliklerine katıldı.

Burada açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, "İlimiz merkeze bağlı köylerinden Kapaklı Köyü'nde 12. Geleneksel Dostluk, Dayanışma ve Tanışma şenliklerine katıldık. Hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içerisinde bu tarz etkinliklerde bir araya gelmesi bizler son derece mutlu etti. İlgileri ve alakalarından dolayı son derece memnun oldum. Yılda bir de olsa bu etkinlikler, insanlarımızın arasındaki dostluk, dayanışma, birlik ve beraberlik bağlarının kuvvetlenmesine vesile oluyor. Başta Kapaklı Köyü Muhtarımızı olmak üzere tüm köy halkını kutluyorum ve daha nice güzel etkinliklerde bir araya gelmeyi temenni ediyorum" dedi.

(DA-Y)



31.07.2017 12:02:08 TSI

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