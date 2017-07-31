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Bilecik'te ihracat arttı, ithalat azaldı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:01
Bilecik'te ihracat arttı, ithalat azaldı

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı Haziran 2017 Dış Ticaret İstatistikleri verilerine göre; Bilecik'te ihracat arttı, ithalat azaldı.
TÜİK Bursa Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Bilecik'te 2017 yılı Haziran ayında 2016 yılının aynı ayına göre; ihracat yüzde 16,7 artarak 9 milyon 72 bin dolar, ithalat ise yüzde 48,4 azalarak 6 milyon 308 bin dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'de ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 1,5 azaldı
Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2017 yılı Haziran ayında, 2016 yılının aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 13 milyar 166 milyon dolar, ithalat yüzde 1,5 azalarak 19 milyar 177 milyon dolar olarak gerçekleşti.
(CKT-Y)

31.07.2017 12:02:33 TSI
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