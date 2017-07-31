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Düzce'de kurbanlıklar pazara indi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:02
Düzce'de kurbanlıklar pazara indi
Düzce'de kurbanlıklar pazara indi

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Akçakoca Yeni Mahalle'de kurulan kurban pazarına, büyükbaş kurbanlıklar inmeye başladı.
31 Ağustos tarihinde başlayacak Kurban Bayramı öncesi vatandaşın kurbanlık ihtiyacını karşılayacağı kurbanlık danalar, Yeni Mahalle ile Kapkirli arasındaki alana kurulan Akçakoca Belediyesi kurban pazarına getirilmeye başlandı. Sabaha karşı Mardin'den Akçakoca'ya kurbanlık danaları getiren besici Ali Dursun, kurbanlıkların 15 bin lira ile 7 bin lira arasında satışa çıkarıldığını söyledi. 20 saatlik uzun ve yorucu bir yolculuk yaptıklarını söyleyen Dursun, "Bu yıl satışların geçmiş yıllara göre daha iyi olacağını düşünüyorum. Daha yeni gelmemize rağmen görenler en iyi hayvanı en uygun fiyata almak için şimdiden kurban pazarına gelip danalar bakıyorlar. Bu yıl satışlardan çok umutluyum" dedi.
(TT-GY-Y)

31.07.2017 12:04:28 TSI
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