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ESAĞDER Başkanı Karaca, Facebook mağduru oldu

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:02
ESAĞDER Başkanı Karaca, Facebook mağduru oldu
ESAĞDER Başkanı Karaca, Facebook mağduru oldu
- Sahte sosyal paylaşım ağı hesabından para ve bağış istenmiş

(Fotoğraflı)

Mustafa Kaplan
ESKİŞEHİR (İHA) - Es Ağrılılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği (ESAĞDER) Başkanı Mehmet Şerif Karaca, sosyal paylaşım ağı Facebook'ta adına sahte açıldığını belirterek, söz konusu profilden yapılacak para veya bağış isteklerinin dikkate almaması uyarısında bulundu.
Yaşadığı talihsiz olayın nasıl ortaya çıktığını anlatan ESAĞDER Başkanı Mehmet Şerif Karaca, "Olayın ortaya çıktığı gün ben Ağrı'daydım. Bana telefon üzerine telefon geldi. Arayanlar bana, 'Facebook'ta senin adına para, bağış istiyorlar. Senin adına sahte hesap açılmış' dediler. Yaklaşık 100 kişiden fazla insan beni aradı, ama arayanların çoğu beni biliyor. Daha sonra Facebook'ta açılan sahte hesabın benim olmadığını anlayan kişiler şikayet etmiş. Zaten ben emniyetle de irtibata geçtim. Kimin yaptığını bilmiyorum, ayrıca savcılığa da suç duyurusunda bulunacağım. Benim Facebook'ta 400-500 civarında arkadaşım var. Onların yüzde 90'ı tanıdık. Beni yakinen bildikleri için zaten ondan şüphelenip beni aradılar. Ben Facebook'u da öyle faal kullanan birisi değilim. Eş dost vasıtasıyla haberim oldu" ifadelerini kullandı.
Başkan Karaca, adına sahte hesap açıldığını öğrendikten sonra bir bilgi mesajı yayımladığını da ekleyerek, "Sahte hesap olayını öğrendikten sonra kendi Facebook profilimden paylaşımda bulunarak, 'Adıma sahte hesap açılmış, benim bununla bir ilgim yok. Ben kimseden para veya bağış istemedim. Sizler de beni biliyorsunuz sakın inanmayın' diye bildirdim. Ayrıca mesaj da gönderdim, derneğin sitesinden de paylaşımda bulundum. Ben dediğim gibi Facebook'u o kadar faal kullanan bir insan değilim ama bundan sonra daha dikkatli olacağım" dedi.
(MK-Y)

31.07.2017 12:04:38 TSI
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