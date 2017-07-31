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DÖGEM üyeleri Anıtkabir'i gezdi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) üyeleri Türkiye Büyük Meclisi (TBMM) ve Anıtkabir'i gezdi.

Döşemealtı Belediyesi tarafından kurulan DÖGEM 2. Dönem üyeleri 2 günlük Ankara gezisini tamamladı. Son günün ilk durağı TBMM oldu. Meclis Genel Kurul Salonunu gezen genç vekiller, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında TBMM'nin bombalanan bölümlerini gezdiler.

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce ile sohbet eden gençler, İnce'yle hatıra fotoğrafı çektirdi. DÖGEM üyeleri, ardından CHP Antalya milletvekili Mustafa Akaydın ile bir araya geldi. Meclis Grup Toplantı Salonu'nda gençleri ağırlayan Akaydın, "Lütfen siyasete katılın. Demokrasiyi yeniden tesis etmek ve yaşatabilmek siyasetle oluyor. Onun için siyasete biraz kafa yorun. Siyasetle ilgilenin. Ve Siyaseti dürüst yapın" dedi.



Türkiye Ulusal Ajansını ziyaret ettiler

Meclis gezisini tamamlayan gençler Avrupa Birliği Bakanlığı AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nı (Türkiye Ulusal Ajansı) ziyaret etti. Ajans uzmanı Nejla Vatansever, genç vekillere sunum gerçekleştirdi. Vatansever, ajanas ve AB projeleri konusunda gençlere aydınlatıcı bilgiler verdi. Gençler daha sonra Ulusal Ajans Başkanı Mesut Kamiloğlu'nun plaketini Vatansever'e takdim etti.



Çankaya Belediyesi'ni gezdiler

Gençler daha sonra Ankara Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i makamında ziyaret etti. DÖGEM Koordinatörü Murat Dinç, Başkan Taşdelen'e Döşemealtı Gençlik Meclisi hakkında bilgiler verdi. Başkan Genç'i tebrik eden Taşdelen, "Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet ettiği sizler kendinizi ne kadar iyi yetiştirirseniz, kendinizi geleceğe ne kadar hazırlarsanız Cumhuriyette güzel bir geleceğe kavuşur. Bu anlamda demokrasi, özgürlüğü birlikte yaşama kültürünü geliştiren ve bu anlamda çok güzel bir proje" diye konuştu.



Gençler Anıtkabir'de

Döşemealtı'nın gençleri daha sonra Antıkabir'i ziyaret ederek Atatürk Mozalisine çiçek bırakıp saygı duruşunda bulundular. Antıkabir içerisinde ki müzeyi de gezen gençler programın devamında randevu veren Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na geçtiler. Genç vekiller Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ile Genel Başkan Yardımcısı İlhan Kat tarafından karşılandı.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 12:05:14 TSI

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