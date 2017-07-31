Bursalı hacılar dualarla uğurlandı
(Fotoğraflı)
Harun Sak
BURSA (İHA) - Bursa'dan ilk hac kafilesi dualarla mukaddes topraklara uğurlandı.
Yenişehir Belediye Başkanı Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kamıl ve Belediye Meclis Üyesi Hasan Sabri Kapoğlu, hac vazifelerini ifa edecek olan hacı adaylarını Hatuniye Camii'nden yolcu etti. Yenişehir ve köyleri ile çevre ilçelerden 261 hacı adayı dualarla uğurlandı.
Başkan Süleyman Çelik, hacı adaylarının ailelerinin, akrabalarının ve pek çok vatandaşımızın iştirak ettiği uğurlamada, "Allah hacca giden bütün vatandaşlarımızın yapacağı ibadetleri kabul etsin. Bugün uğurladığımız hacılarımızı sağ salim aynı yerde karşılamayı Allah nasip etsin" dedi.
(HS-MŞ)
31.07.2017 12:07:58 TSI
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