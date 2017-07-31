ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KAYSERİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Melikgazi Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:06
Melikgazi Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti
Melikgazi Belediyesinden ücretsiz internet hizmeti

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi belediyesi olarak vatandaşların yoğun olarak bulunduğu sosyal ve spor tesisleri, parklar ile pazaryerlerinde kablosuz internet ağı sistemi olan WİFİ hizmeti verdiğini söyledi.
İlk etapta 5 ayrı kamu alanında bulunan WİFİ hizmetinin şu anda 28 ayrı kamu alanında hizmet sunulduğunu hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "2015 yılından sonra kablosuz iletişim artık toplumun vazgeçilmez günlük yaşamından bir hizmet olmuştur. Bu açıdan toplumun ihtiyaçlarını karşılamakla görevli belediyeler bu yönde çalışmalar yapmaktadır. Melikgazi Belediyesi olarak 11 sosyal ve spor tesislerimizde, 9 büyük ölçekli ve çok amaçlı park ile 6 kapalı semt pazaryerimizde kablosuz WİFİ hizmeti sunuyoruz. Şu anda zabıta merkezleri başta olmak üzere 22 ayrı merkezde kablosuz internet bağlantısı için çalışma yapıyoruz. Hedefimiz 2019 yılında tüm park, tesis ve kamu alanlarında kablosuz internet hizmeti sunmaktadır" dedi.
Çocukların, öğrencilerin, esnafın, internet hizmeti verilen bir alanda oturduğu zaman cep telefonu, tablet, dizüstü ve bilgisayarı üzerindenücretsiz internete bağlanacağını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Wifi hizmet ağının çok rağbet gördüğünü ve yararlananlara hayırlı olun temennisinde bulunduğunu sözlerine ekledi.
(SK)

31.07.2017 12:08:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kaçarken düşürdüğü cep telefonu kapkaççıyı ele verdi
YEREL

KAÇARKEN DÜŞÜRDÜĞÜ CEP TELEFONU KAPKAÇÇIYI ELE VERDİ
İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL

İNCESU BELEDİYE BAŞKANI ZEKERİYA KARAYOL VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ
Kayseri Narkotik Şube Müdürlüğü Türkiye'nin en başarılı 2. şubesi oldu
YEREL

KAYSERİ NARKOTİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE'NİN EN BAŞARILI 2. ŞUBESİ OLDU
Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
YEREL

MOTOSİKLET VE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 YARALI
Kazımkarabekir mahallesinde kat karşılığı ihale ile 3 blokda 183 DAİRE YAPTIRILACAK
YEREL

KAZIMKARABEKİR MAHALLESİNDE KAT KARŞILIĞI İHALE İLE 3 BLOKDA 183 DAİRE YAPTIRILACAK
Kocasinanlı çocuklar Başkan Çolakbayrakdar ile şenlendi
YEREL

KOCASİNANLI ÇOCUKLAR BAŞKAN ÇOLAKBAYRAKDAR İLE ŞENLENDİ
HAGİAD Nesiller Buluşması Yapıldı
YEREL

HAGİAD NESİLLER BULUŞMASI YAPILDI
Başkan Çelik, Kocasinan Bulvarı'ndaki alt geçit çalışmalarını takip etti
YEREL

BAŞKAN ÇELİK, KOCASİNAN BULVARI'NDAKİ ALT GEÇİT ÇALIŞMALARINI TAKİP ETTİ
Kayserispor sezonu taraftarıyla birlikte açıyor
YEREL

KAYSERİSPOR SEZONU TARAFTARIYLA BİRLİKTE AÇIYOR