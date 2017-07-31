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2 bin yıllık köprü özüne dönüyor



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, restorasyon çalışmalarıyla büyük oranda yenilenen Tarihi Taşköprü'de çalışmaları inceledi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez'i geleceğe taşıyacak yeni projeleri tek tek hayata geçirirken, tarihi yapıları da canlandırmak adına başlatılan çalışmaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda Başkan Baran 2 bin yıllık tarihi olan ve bölgeye adını veren Taşköprü'de devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Yetkililerden çalışma hakkında bilgi alan Başkan Baran, Taşköprü'nün bölge için önemine değindi.

Hereke Kalesi ve Taşköprü'de eş zamanlı olarak restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Başkan İsmail Baran, Körfez'de tarihi yapıları gün yüzüne çıkararak turizme açacaklarını belirtti. Ayrıca Kuşçalı Telgrafhanesi ve Sultan Abdulaziz'in Köşkü gibi bir çok tarihi yapıtı da orjinaline uygun olarak tekrar gün yüzüne çıkaracaklarının altını çizdi.

Taşköprü'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler veren Başkan İsmail Baran, "Körfez, tarihi değerleri içinde barındıran ve onların yeniden hayat bulmasıyla da cazibesi artan bir ilçe haline gelmiştir. Biz de bu yönde çalışmalarımıza yön veriyoruz. Taşköprü'deki çalışma bitince, bölge için ayrı bir değeri sağlamlaştırmış olacağız" ifadelerini kullandı.

(MG-RFK-Y)



31.07.2017 12:11:16 TSI

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