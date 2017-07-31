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Bölge genelinde hava sıcaklığı 4-6 derece artacak



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de hava sıcaklığının 4-6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada," Bölgemiz genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilmektedir. Sıcaklıkların 4 ile 6 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği beklenmektedir.Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir"denildi.

Bölgeyi etkisi altına alacak sıcak hava dalgasının girişiyle birlikte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtilen açıklamanın devamında," Meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar olmak üzere vatandaşlarımızın güneş ışınlarının dik geldiği 10:00 - 16:00 saatleri arası güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları hususunda dikkatli olmaları önerilmektedir"ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, hafta boyunca, hava sıcaklığının bölge genelinde 40-42 derece civarında seyredeceği bildirildi.

(HİV-Y)



31.07.2017 12:16:32 TSI

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