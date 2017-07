YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Meram'da geri dönüşüm yaygınlaşıyor

Meram'da geri dönüşüm yaygınlaşıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi; kağıt, cam, plastik ve metal gibi ambalaj atıklarının kaynağında toplanarak ekonomiye tekrar kazandırılması için ilçe genelinde geri dönüşüm çalışmalarını yaygınlaştırıyor.

Çevre kirliliğini önlemek ve enerji israfına dur demek amacıyla Meram Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları geri dönüşüm konusunda bilinçlendirmeye devam ediyor. Doğal kaynaklar hızla tükenirken var olan kaynakların daha dikkatli kullanılmasının bir zorunluluk haline geldiğini vurgulayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Atıkların geri dönüştürülmesi bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Geri dönüşebilir atıkların geri kazanımı ile doğal kaynakların korunması ve enerji tasarrufu sağlanmakla beraber çevrenin de daha çok kirlenmesi önlenmektedir. Böylelikle gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir çevre sunulmaktadır. Atık malzemelerin tekrardan ham madde olarak kullanılması çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından oldukça önemlidir" dedi.



"Her atık çöp değildir"

Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağının geri dönüşebilir bu malzemelerin kaynağında ayrı toplanıp çöp ile karıştırılmaması olduğuna dikkat çeken Başkan Toru, "Belediyemiz 'Her Atık Çöp Değildir, Yarınlar Çöpe Gitmesin' sloganıyla hareket ederek ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılması için eğitim ve uygulamalar yapmaktadır. Bu doğrultuda da kamu kurumları, okullar, iş yerleri, marketler ve konutlardan çıkan Ambalaj Atıkları haftalık programlar çerçevesinde toplanmakta ve yeniden ham madde olarak ekonomiye kazandırılmaktadır" diye konuştu.

Belediye olarak atık toplama miktarını her yıl artırdıklarını kaydeden Başkan Toru, "2014 yılı içerisinde toplamda 2 bin 160 ton ambalaj atığı toplanmıştır. Bu rakam 2015 yılında 2 bin 591 ton, 2016 yılı içerisinde ise 3 bin 360 ton olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.



"Ağaçlar kesilmekten kurtarıldı"

Topladıkları atıkların ekonomiye kattığı değer hakkında da istatistikler veren Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "3 yılda Kağıt - Karton Geri Dönüşümü ile toplanan atık kağıtlar sayesinde 55 bin 148 orta yaştaki kara çam ağacı kesilmekten kurtarılmıştır. Plastik atıkların geri dönüşümü sayesinde 3 yılda toplanan ve geri dönüştürülen atık plastikler sayesinde 226 bin 706 konutluk bir yerin 1 aylık elektrik enerji ihtiyacı karşılanmakta olup güncel fiyatlara istinaden 14 milyon 962 bin 640 TL tasarrufa denk gelmektedir. Cam atıkların geri dönüşümü sayesinde 3 yılda 81 bin 110 litre benzin tasarrufu yapılmış olup güncel fiyatlara istinaden 441 bin 238 TL tasarruf yapılmıştır. Yine 3 yılda toplanan 811 ton metal atık ile 1 milyon 54 bin 430 ton ham madde tasarrufu sağlanmış olup güncel fiyatlara istinaden 13 milyon 607 bin TL tasarruf yapılmıştır" şeklinde konuştu.

(US-AH-Y)



31.07.2017 12:19:11 TSI

NNNN