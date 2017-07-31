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Van'da martı ölümleri

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:21
Van'da martı ölümleri
Van'da martı ölümleri
- YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan:
- "Stresten ve açlıktan kaynaklı normal ölümler görülmüştür"

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van Gölü içerisindeki en büyük ada olan Adır Adası'nda binlerce martının açlıktan öldüğü belirtildi.
Van Gölü'nde bulunan ve başta martılar olmak üzere çok sayıda kuş türünün yaşam alanı olan Adır Adası'nda son günlerde martı ölümlerinde artış yaşandı. Van Gölü içerisinde martıların yaşam alanlarından biri olan Adır Adası'nda binlerce martı açlıktan öldü. Özellikle yavru martılar, gün boyu göl kenarında kendilerine yiyecek getirilmesini beklerken, adadan yükselen kokular ise çevre sakinlerini rahatsız ediyor.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, adada gerekli incelemeler yapıldığını belirterek, "Van bölgesinde martıların üreme alanlarının en büyüğü Adır Adası'dır. Buraya martılar şubat ayında gelmeye başlar ve nisan ile mayıs aylarında üreme olur. Adada 500 bine yakın yuva ve her yuvada iki yumurta hesaplandığı zaman bir milyona yakın üreme meydana gelir. Martıların 15 Temmuz'a kadar inci kefali ile beslenmelerinde sıkıntı yoktur. Balıkla bolca beslenirler. Ancak temmuzun sonunda yiyecek azalmasına bağlı stres oluşur ve ölümler görülür. Bir milyonda yüzde 5 ölüm normaldir. Bu sene de Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğünce getirilen numunelerde herhangi bir salgın hastalığa rastlanılmadı. Stresten ve açlıktan kaynaklı normal ölümler görülmüştür. Her sene belediye ve Orman ve Su İşleri Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından buranın temizliği yaptırılmaktadır" dedi.
(MSA-Y)

31.07.2017 12:21:54 TSI
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