ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kütahya'da rahvan at yarışları

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:23
Kütahya'da rahvan at yarışları
Kütahya'da rahvan at yarışları

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi, Kütahya Osmanlı Rahvan Atlı Spor Kulübü ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle, 'rahvan at yarışları' düzenlendi.
Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılan yarışları baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, dörtlü ve üçlü olmak üzere 6 kategoride yapıldı.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 70 atın katıldığı yarışlarda, biniciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.
Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi.
Yarışmaları Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Günal Genç, Kütahya Geleneksel spor dalları Kütahya İl temsilcisi Ferhat Tak'ın da izledi. (EFE)

31.07.2017 12:23:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Simav'ın bin 450 rakımlı Kestel köyünde, yüksek aromalı sarımsak üretiliyor
YEREL

SİMAV'IN BİN 450 RAKIMLI KESTEL KÖYÜNDE, YÜKSEK AROMALI SARIMSAK ÜRETİLİYOR
Gediz'in en büyük sivil toplum kuruluşundan Gediz Devlet Hastanesine kamelya yardımı
YEREL

GEDİZ'İN EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM KURULUŞUNDAN GEDİZ DEVLET HASTANESİNE KAMELYA YARDIMI
Hisarcık'ta hububat rekoltesi yükseldi
YEREL

HİSARCIK'TA HUBUBAT REKOLTESİ YÜKSELDİ
Gediz'e hayran kaldılar
YEREL

GEDİZ'E HAYRAN KALDILAR
Hisarcık'ta damada çamaşır yıkama eziyeti
YEREL

HİSARCIK'TA DAMADA ÇAMAŞIR YIKAMA EZİYETİ
145 yıldır devam eden asker uğurlama geleneği
YEREL

145 YILDIR DEVAM EDEN ASKER UĞURLAMA GELENEĞİ
Dumlupınar Belediyesine yeni itfaiye aracı
YEREL

DUMLUPINAR BELEDİYESİNE YENİ İTFAİYE ARACI
Şaphane efesi İslamoğlu adına dernek kurdular
YEREL

ŞAPHANE EFESİ İSLAMOĞLU ADINA DERNEK KURDULAR
Simav'da elektrik hatları yer altına alınıyor
YEREL

SİMAV'DA ELEKTRİK HATLARI YER ALTINA ALINIYOR
Hisarcık'ta köy yollarına sıcak asfalt
YEREL

HİSARCIK'TA KÖY YOLLARINA SICAK ASFALT