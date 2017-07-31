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Kütahya'da rahvan at yarışları



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi, Kütahya Osmanlı Rahvan Atlı Spor Kulübü ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu iş birliğiyle, 'rahvan at yarışları' düzenlendi.

Kütahya Belediyesi Atlı Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılan yarışları baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, dörtlü ve üçlü olmak üzere 6 kategoride yapıldı.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 70 atın katıldığı yarışlarda, biniciler birbirleriyle kıyasıya yarıştı.

Yarışlar sonunda dereceye girenlere kupa ve çeşitli ödüller takdim edildi.

Yarışmaları Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Günal Genç, Kütahya Geleneksel spor dalları Kütahya İl temsilcisi Ferhat Tak'ın da izledi. (EFE)



31.07.2017 12:23:31 TSI

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