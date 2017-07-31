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Gül: "FETÖ tutukluları FETÖ'yü temize çıkarma çabası içinde"



(Fotoğraflı)



Abdullah Aslan

ERZİNCAN (İHA) - Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği, Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgüt üyesi oldukları öne sürülen sanıkların FETÖ'yü temize çıkarma çabası içinde olduklarını kaydetti.

Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği, bugün Erzincan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine katıldıkları ve örgüt üyesi oldukları öne sürülen tutukluların getirildiği, Erzincan Adliye Sarayı'nda Memur-Sen'e bağlı sendika başkanları ile birlikte basın açıklamasında bulundular.

Memur-Sen Erzincan İl Temsilcisi Nebi Gül'ün yaptığı açıklamada 15 Temmuz işgal girişiminin milletin gözü önünde gerçekleştiğini ancak FETÖ'cülerin takiyye ve yalanlarla davaları sulandırmaya çalıştıklarını söyledi.

Gül, açıklamasının devamında, "Darbeciler davaları sulandırma, zihinleri bulandırma, davanın seyrini saptırma ve kanlı FETÖ'yü temize çıkarma çabası içindeler. Kontrollü darbe söylemi ile milleti kandıramayacaklar, "Kontrollü darbe söylemi son derece örgütlü bir şekilde, bir plan dairesinde ilmek ilmek örmeye çalışılmakta, ve bu sulandırmanın bir parçası yapılmak istenmektedir. Bu söylemle milleti kandıramayacaklar. Buna asla geçit vermeyeceğiz.

Ellerinde silahla suçüstü yakalanmalarına, attıkları mesajlar, yazışmalar, talimatlar, toplantı notları ortada olmasına rağmen inkar politikası yürütüyorlar. Suç mahallerinde ve materyallerinde parmak izleri bulunmasına, kamera görüntülerine, canlı yayınlara rağmen, büyük bir pişkinlik ve arsızlıkla, adeta aklımızla dalga geçercesine, utanmazca ve müstehzi bir tavırla masum ve mağduru oynuyorlar. 80 milyonluk milletin şahitliğini yok saymak arsızlıktır. Gerçekler apaçık ortada, ne yaparsanız yapın hainliğinizi gizleyemezsiniz. Katil FETÖ'cülere bakılırsa; ortada kimin yaptığı belli olmayan bir darbe, nereden düştüğü bilinmeyen bombalar, canına kimlerin kıydığı meçhul şehitler, nerden geldiği bilinmeyen kurşunlar, kimin kullandığı anlaşılamayan uçaklar, tanklar, helikopterler, kim verdiği bilinmeyen emirler, talimatlar, kimlerden oluştuğu bilinmeyen bir 'Yurtta Sulh Konseyi' kimin okuttuğu belirsiz bir darbe bildirisi var. Evet, ihanetin bu kadar utanmazcası, utanmazlığın bu kadar örgütlüsü ancak, yıllarca fitne eğitimi alan FETÖ gibi bir örgütten hesap sorulmalıdır. Duruşmalarda Türkiye düşmanlarına algı malzemesi üretilmesi girişimlerine karşı, darbe hakikati etkili bir şekilde tüm dünyaya anlatılmalıdır.

Türkiye'nin dört bir tarafında devam eden darbe davalarının çok iyi takip edilmesi gerekmektedir. Darbe önlenmiştir ancak rehavete de yer yoktur! Şimdi darbecilerle hesaplaşma zamanıdır. Cezasız kalan her suçun, bir yenisini rahminde taşıdığı bilinmelidir. O nedenle dava neticeleninceye kadar biz burada nöbetteyiz. İhanete geçit vermedik, cezasız kalmasına da izin vermeyeceğiz" diye konuştu.

(AA-AA-Y)



31.07.2017 12:25:58 TSI

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