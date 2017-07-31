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Altıeylül Belediyesi, askere giden gençleri unutmadı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Altıeylül Belediyesi ilçe geneli mahallelerde askere giden gençlere, askerlik sırasında ihtiyacı olan malzemelerden oluşun çanta hazırladı. Başkan Kafaoğlu askere giden her gence çanta hediye ederek, hayırlı teskereler dileğinde bulunuyor.

Altıeylül Belediyesi ilçe geneli mahallelerde askere giden gençlere, askerlik sırasında ihtiyacı olan malzemelerden oluşun çanta hazırladı. Asker çantasının içerisinde, askerlik süresince ihtiyaç olan herşey belediyece düşünülmüş. Asker çantasının içinde, asker cüzdanı, krem, el/yüz havlusu, ayakkabı boyası, tırnak makası, diş fırçası, sabun, çorap, traş köpüğü, jilet, muska, kına ve Türk bayrağı bulunuyor. 14 parçadan oluşan çanta askere gidecek olan herkese teslim ediliyor. Başkan Zekai Kafaoğlu katıldığı asker mevlidi ve düğünlerinde askerlerle birlikte oluyor, onları görev yerlerine uğurluyor.

Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu "Altıeylül Belediyesi olarak sosyal belediyeciliğe önem veriyoruz. İlçemizde herşeyi düşünüyor vatandaşlarımızın mutluluğu için çalışıyoruz. Askere giden kardeşlerimizi de unutmadık ve onların askerde ihtiyacı olan malzemelerden bir çanta yaparak kendilerine teslim ediyoruz. Askere giden her askere çantalarını takdim ediyoruz. Kardeşlerimiz askerde ne unuttum, ne alacaktım diye düşünmeyecek, onların yerine biz düşünerek eksikleri tamamladık. Mehmetçiklerimiz topraklarımızı korurken, vatanımız için nöbet tutarken bizler burada rahat uyuyoruz. Tüm askerlerimize şimdiden hayırlı tezkereler, ailelerine de Allah kavuştursun diyorum" dedi.

(HT-MŞ)



31.07.2017 12:31:17 TSI

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