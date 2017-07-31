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Kurtdere Er Meydanı güreşlere hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



Hüseyin Tokmak

BALIKESİR (İHA) - Türkiye'de ve dünyada nam salmış dualı çayırların pehlivanlarının kıran kırana güreşeceği Kurtdere Er Meydanı, 11-12-13 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan 37. Geleneksel Kurtdereli Güreşleri'ne hazırlanıyor.

Son üç yıldır Türkiye çapında büyük yankı uyandıran Kurtdere Güreşleri için hazırlıklar aralıksız sürüyor. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibi, Kurtdere Mahallesi'ne er meydanında yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yağlı güreşlerin izleyicisinin çok olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, son üç yıldır tribünlerin tamamının dolduğunu belirterek bu yıl yapılacak olan güreşlerde seyircilerin rahat etmesi için tribünlerin modernize ettirildiğini söyledi. Başkan Yılmaz, geçen yılda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tribünlerin kapasitesinin arttırıldığını sözlerine ekledi.

"Güreşler daha organize hale geliyor"

Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, ata sporumuza ve Balıkesir'e geçtiğimiz yıllardaki gibi yakışır güzel bir güreş organizasyon düzenlemek istediklerini belirten Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'i güreşin merkezi haline getirmek istediklerini yineledi. Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği'nin de kurulması ile artık güreşlerin daha organize şekilde gerçekleştirileceğine de vurgu yaptı.

"2 bin araçlık yeni otopark"

Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, er meydanında; tribün, çim, çit, tuvalet ve banyoların bakımlarını gerçekleştiriyor. Ayrıca bu sene trafik yoğunluğunun azaltılması için yol çalışması yapan ekipler, 2000 araçlık da otopark yapımına başladı. Güreşçilerin daha rahat hareket edebilmeleri için de dinlenme alanı ve güreşçilere tribünde özel bir alan ayrılıyor. Hakemlerin alanı daha rahat görmeleri için de tribünlerin üzerinde yeni bir alan oluşturuldu.

(HT



31.07.2017 12:31:37 TSI

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