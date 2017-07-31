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Bismil'de Kudüs Gecesi büyük ilgi gördü



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'ın Bismil Kaymakamlığı, İlçe Belediyesi ve İlçe Müftülüğünün ortaklaşa organize ettiği "Kudüs'e Destek" programı büyük ilgi gördü.

Bir çay bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitimi Müdürü Aydın Ak, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Ensar Vakfı Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Gözü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Programın açılışında konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Kudüslü ve Filistinlilerin yanlarında olduklarını haykırmak için bir araya geldiklerini belirterek, "Bir Müslümanın acısı yüzünden diğer Müslümanların da acı çekeceğini buyuran Peygamberimizin hadisini haklı çıkarcasına, Filistin'in işgalinden bu yana dünya Müslümanlarının yüzü gülmemiştir. Bizler artık bu gidişe dur demek istiyoruz. Yüce dinimizin Mescid-i Aksa'nın ve Müslümanların aşağılanmasına artık tahammülümüz yok diyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa İslam dünyasının kalbidir" dedi.



"Dünya zulme göz yumuyor"

Zulümlere dünya üzerinde yeterince tepki gösterilmemesini eleştiren İlçe Mili Eğitim müdürü Aydın Ak, "Böyle bir müktesebattan dolayı bugün dünya üzerinde en dramatik olaylar hakkında verilen tepkiler söylemden ibaret kalıyor. Daha doğrusu birilerinin çıkarlarını gizlemek için kurulan süslü, cilalı sözler 'hukuk' diye bize sunuluyor. Bugünün dünyası, maalesef hakkın değil gücün hüküm sürdüğü bir dünyadır. Birçok kavram kaba kuvvetin belirlediği sınırlar içinde ele alınmaktadır. Son olarak geçtiğimiz cuma, Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail Terör Devleti yüzünden 800 yıllık süre içinde ilk defa Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılınamadı. Ardından, mescidi kısmen ibadete açsa bile kapılara metal arama detektörleri yerleştirdi. Siyonistler, yerleşimci politikasıyla Filistinlileri evlerinden, yurtlarından çıkararak Kudüs'ü Yahudileştirme ve arkeolojik kazı adı altında Mescid-i Aksa'yı yıkıp yerine Siyon tapınağı inşa etme planlarını adım adım uyguluyor. Az önce bahsettiğimiz gibi, 1967 yılından beri defalarca Mescid-i Aksa'da kan döken, namaz kılınmasını engelleyen, belli bir yaş aralığındaki Filistinlileri Mescit'e sokmayan, kirli postallarıyla Mescit'i kirleten İsrail, Mescit'i tamamen ibadete kapatmak için kirli planlar yürütüyor, İslam dünyasının ve uluslararası toplumun sessiz bakışları, küresel güçlerin ise desteği eşliğinde Kudüs işgal ediliyor. Bugün ise burada yaptığımız bu açıklama ile tüm dünyaya Kudüs'ün sahipsiz olmadığını beyan etmiş oluyoruz diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonra İlçe Müftü Yardımcısı Ahmet Kalkan tarafından dua yapıldıktan sonra program sona erdi.

(İHA-MP-Y)



31.07.2017 12:32:51 TSI

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