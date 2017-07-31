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Hakkari'de yol asfaltlama çalışması



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Hakkari kent merkezinde başlatılan altyapı ve yol asfaltlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yarım asırdır yolları tozdan, çukurdan, çamurdan kurtulmayan ve halkın yoğun tepkisi ile karşı karşıya gelen yol sorunu nihayet çözülüyor. Sorun haline gelen yolları çözüme kavuşturmak için "2017 Hakkari Dönüşüm Programı" kapsamına alan Hakkari Belediye Başkanlığının başlatmış olduğu çalışmalar geceli gündüzlü devam ediyor. Hakkari Belediye Başkanlığının Biçer Mahallesi üzerinde başlatmış olduğu bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını Gülereşbaba semti ve Dağgöl Mahallesi Medeni Sancar Caddesi ile çevre yolu güzergahında bulunan Migmar yakınlarında sürdürüyor.

Sıcakların zaman zaman 35 ile 40 dereceye kadar çıktığı Hakkari'de çalışmalarını aralıksız olarak sürdüren belediye ekipleri, diğer taraftan ise kent merkezindeki içme suyu sorununun kökten çözülmesi için Otluca köyü Uyanık Mahallesi Golan bölgesi ve 3500 rakımlı Berçelan Yaylası'ndaki çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari Belediye Başkanlığı yetkilileri; içme suyu, altyapı ve asfalt çalışmalarının devam ettiğini belirterek, kalıcı hizmetler için vatandaşların biraz daha sabırlı olması gerektiğini ifade ettiler.

(FT-MSA-Y)



31.07.2017 12:36:30 TSI

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