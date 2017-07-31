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Bıçaklı saldırı: 1 yaralı



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KAYSERİ (İHA) - Kayseri Hunat Mahallesinde gerçekleşen bıçaklama olayında 1 kişi bacağından yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre olay Hunat tramvay durağında gerçekleşti. Tramvay içerisinde sebebi öğrenilemeyen bir tartışma sonucunda kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından H.K.(16) sol bacağından bıçaklanarak yaralandı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine gelen 112 ekiplerince H.K. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

(SK)



31.07.2017 12:56:26 TSI

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