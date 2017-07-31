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Sinema günlerine yoğun ilgi



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin, çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günlerinin temmuz ayı programı, yoğun ilgi gören "Prenses ve Kurbağa", "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu" ve "Ekşi Elmalar" filmlerinin gösterimleriyle tamamlandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın talimatıyla, kültür sanat çalışmaları kapsamında her ay düzenlenen ücretsiz sinema günleri, film gösterimleriyle devam ediyor. Sinema günlerinin temmuz ayı programı, hafta sonu çocuklar için "Prenses ve Kurbağa" ve "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu", yetişkinler için de "Ekşi Elmalar" filmlerinin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinin sinema salonlarında gösterime girmesiyle sona erdi. Gösterime giren filmlere, çocuklar ve yetişkinler yoğun ilgi gösterdi.



"Çizgi filmleri çok seviyoruz"

Film izlemeye gelen çocuklar, animasyon türündeki "Prenses ve Kurbağa" ve "Nane ile Limon: Kayıp Zaman Yolcusu" filmlerini çok beğendikleri belirterek, "Çizgi filmleri çok seviyoruz ve tatil günlerinde filmlerin devam etmesini istiyoruz" dedi.



"Başkan Atilla'ya teşekkür ediyoruz"

Yetişkinler ise ücretsiz film gösterimlerinin önemli bir çalışma olduğunu belirterek, "Ücretsiz sinema günlerinden dolayı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesinin, çocuklara sinemayı sevdirmek ve yetişkinlerin sanatsal faaliyetlerini güçlendirmek amacıyla başlattığı ücretsiz sinema günleri, yıl boyunca devam edecek.

(İHA-MP-Y)



31.07.2017 12:39:40 TSI

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