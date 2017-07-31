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Bayram ziyaretinde balkondan düşerek ölen kadının eski kocası cinayetle suçlanıyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:40
Bayram ziyaretinde balkondan düşerek ölen kadının eski kocası cinayetle suçlanıyor
Bayram ziyaretinde balkondan düşerek ölen kadının eski kocası cinayetle suçlanıyor

(Fotoğraflı)

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde, eski kayın validesine gittiği bayram ziyaretinde üçüncü katın balkonundan düşerek hayatını kaybeden kadının eski kocası hakkı hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.
Efeler ilçesinde 12 Eylül 2016 tarihinde meydana gelen olayda; Kurban Bayramı'nda bayramlaşmak için Orta Mahalle 215 Sokakta bulunan eski kayın validesinin evine ziyarete giden 21 yaşındaki Neslihan Taş, binanın 3. katındaki balkondan yere çakılması sonucu ağır yaralı olarak ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yaklaşık 6 gün boyunca yoğun bakımda kalan genç kadın hayatını kaybetmişti. İlk etapta intihar girişimi olarak değerlendirilen olayın ardından Neslihan Taş'ın yakınlarının şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.
Konuyla ilgili olarak yürütülen soruşturmada Neslihan Taş'ın olaydan 4 ay önce boşandığı eşi M.D'nin annesiyle birlikte yaşadığı eve 3 yaşındaki çocuğunu almaya gittiği, ikili arasında yaşanan tartışmanın balkona taşması sonucu M.D'nin Neslihan Taş'ı iterek ölümüne neden olduğuna dair delillerin elde edilmesi üzerine dava açıldı. Cumhuriyet Savcısının 'kasten adam öldürme' suçlamasıyla eski koca M.D. hakkında hazırladığı iddianame Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Cinayetle suçlanan eski kocanın önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.
(MB-Y)

31.07.2017 12:40:28 TSI
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