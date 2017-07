YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erdemli'de sahilleri güzelleşiyor

MERSİN (İHA) - Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, çamlık doğusu sahil bandı halk plajı ve sosyal tesis düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Güzeldağ sitesi önündeki alanda yürütülen sahil düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Tollu, buradaki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Erdemli'nin makûs talihini 2009'da göreve geldikleri günden bu yana değiştirdiklerinin altını çizen Başkan Tollu, bu anlamda daha çok çalışarak Erdemli'nin almayı hak ettiği en iyi hizmetleri sunmaya devam edeceklerini söyledi.

Şu an eş zamanlı olarak 20 ayrı projenin ve çalışmanın devam ettiğini kaydedenı Tollu, yeni sahil düzenlemesiyle ilgili şu bilgileri verdi; "Erdemli'nin göz bebeği sahilleri düzenliyoruz. Halkımızın rahatı için çalışıyoruz. Eskiden bu bölge ilçemize yakışamayan bir durumdaydı. Aslında sahille alakalı görev bize ait olmamasına rağmen Erdemli Belediyesi olarak sorumluluğumuzu göstererek burada ciddi bir düzenleme yapıyoruz. İnşallah bir aylık süre içerisinde Güzeldağ sahil bandını bitirip insanlarımızın rahatça denize girebileceği, dinlenebileceği, ailesiyle birlikte çayını, kahvesini huzur içinde içebileceği, çocuklarının oyun oynayabileceği hatta yediden yetmişe herkesin mutlu olacağı geniş bir arazide mesken oluşturuyoruz."

İnsanların kendilerine, "Neden açılış yapmıyorsunuz?" diye sorduğunu ifade eden Tollu, "İnanın yaptığımız her hizmetin açılışını yapsak her gün bir açılış programına gitmemiz gerekir ki, o da bizim için çok ciddi bir zaman kaybı olur. İnşallah açılışları ilerleyen zaman da toplu bir şekilde yapacağız. Bizim amacımız reklamdan çok insanlarımız yaşam kalitesinin arttırılmasıdır. Sadece Erdemli merkezi değil köylerimize de aynı hassasiyeti göstermeye gayret ediyoruz. Kentte ne varsa köye de onu sunuyoruz" diye konuştu.

Erdemli'de her yerin eşit hizmete kavuşacağını vurgulayan Başkan Tollu, diğer sahillerin de bu tür bakımlarının eksik olmayacağını belirterek, "Kısa zaman da vatandaşımızın hizmetine sunacağız" dedi.

