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Ünlü sanatçı karşısında Yörükleri görünce, topuklu ayakkabıları çıkarıp Yörükler gibi giyindi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:47
Ünlü sanatçı karşısında Yörükleri görünce, topuklu ayakkabıları çıkarıp Yörükler gibi giyindi
Ünlü sanatçı karşısında Yörükleri görünce, topuklu ayakkabıları çıkarıp Yörükler gibi giyindi

- Konserine lastik pabuçla devam eden sanatçı yoğun ilgi gördü

(Fotoğraflı - Görüntülü)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - Aydın'ın Karpuzlu İlçesi'nde düzenlenen geleneksel Alinda Kültür, Sanat ve Turizm Festivali'nde sahne alan Ankaralı Ayşe karşısında Yörükleri görünce topuklu ayakkabılarını çıkarıp lastik pabuç ile konser verdi. Erkeklerin yanı sıra köylü kadınlarının yoğun ilgisi ile karşılaşan sanatçı gecenin ilerleyen saatlerine kadar konser verdi.
Karpuzlu Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen ve bu yıl 6.sı düzenlenen Alinda Kültür, Sanat ve Turizm Festivali, Karpuzlu Meydanı'nda gerçekleştirildi. Binlerce kişinin izlediği konserde Ankaralı Ayşe'nin Yörüklere has eserleri alandaki binlerce kişiyi coşturdu. Havai fişek gösterileri ile sahneye gelen sanatçı konserine izleyenlerin arasında devam etti.
Yörük hayranlarını görünce topuklu ayakkabılarını fırlattı
Karpuzlu'da düzenlenen konsere ilçe halkının yanı sıra Aydın'ın dağ köylerinde yaşayan binlerce Yörük katıldı. Konser alanına geldiğinde çoğunluğu Yöresel kıyafetli Yörükler olmak üzere binlerce hayranı ile karşılaşan Ankaralı Ayşe, ayağındaki topuklu ayakkabıları fırlatarak yardımcısından lastik pabuçlarını getirmesini istedi. Önce yalın ayak konser veren sanatçı daha sonra lastik pabuçlarını giyerek konserine hayranlarının arasında devam etti.
Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, konser öncesi yaptığı konuşmada yaptığı çalışmalar ve ilçeye kazandırdığı eserlerden söz ederek seçim öncesi verdiği her sözün arkasında olduğunu belirterek "Sözümüzü tuttuk. Karpuzlu hizmet gördü. Görmeye de devam edecek" dyerek emeği geçenlere teşekkür etti.
Geceye Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Evrim Karagöz, Aydın-Muğla İlleri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Necip Saraç, daire müdürleri, meclis üyeleri ve davetliler katıldı.
(İK)

31.07.2017 12:47:41 TSI
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