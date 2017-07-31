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Karaman'daki yılkı atlarının sayısı kontrollü olarak azaltılacak



(Fotoğraflı)



Mehmet Dağlı

KARAMAN (İHA) - Karaman'ın Kılbasan köyündeki Karadağ'da bulunan ve başta yaban hayatı olmak üzere ekili alanlar ile ağaçlandırma sahalarına zarar verdiği gerekçesiyle Yılkı atlarının sayısının kontrollü bir şekilde azaltılacağı bildirildi.

Konuyla ilgili olarak Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Karaman'ın Kılbasan köyü sınırları içerisinde bulunan Karadağ'da sürüler halinde yaşayan Yılkı atlarının sayısı her geçen yıl giderek artmaktadır. Yıllar önce işe yaramaz bulunarak köylerdeki tarımla uğraşan kişilerin Karadağ'a bırakarak terk etmesi sonucu, serbest bırakılan bu atların zaman içinde semirmesi ve onlardan doğan tayların oluşturduğu vahşi at sürüleri giderek çoğalmış, 2017 yılı itibariyle sayıları binin üzerine çıkmıştır. Yılkı atlarının sayısının artması ile bölgenin taşıyabileceği kapasitenin üzerine çıkması sonucu alandaki yaban hayatına, tarım alanlarına, ağaçlandırma sahalarına ve mera alanlarına zarar verdiği görülmüştür. Bunun sonucunda bölgedeki köylerin isteği üzerine Valiliğimiz koordinatörlüğünde kamu kurum ve kuruluşu ile sivil toplum kuruluşu yetkililerinin katılımı ile 2015 yılında 'Karadağ Mevkii Yılkı Atları Sorunu ve Çözüm Yolları' konulu toplantı yapılmıştır. Toplantı sonucunda Yılkı atların sayısının Karadağ'ın taşıyabileceği kapasiteye getirilmesi için çalışmalar yapılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ülkemize endemik olan ve 2010 yılından itibaren popülasyonu giderek artan Anadolu yaban koyununun yaşam alanlarının ve besin kaynaklarının Yılkı atları tarafından zarar verilmesini önlemek, Yılkı atlarının sayısını kontrol altına almak amacıyla 3 yıl sürecek olan 'Yılkı Atlarının Kontrolü ve Rehabilitasyonu Projesi' hazırlanmış, Kalkınma Bakanlığından onay alarak geçtiğimiz yıl projeye başlanmıştır" denildi.



"Atların yakalanma işlemi ihaleyi kazanan firma tarafından yapılacak"

Karaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada da, "3 Ağustos 2017 tarihinde yapılacak olan Yılkı Atları Kontrolü ve Rehabilitasyon Projesi ihalesi kapsamında Karadağ da ki yılkı atlarının bakım, tedavilerinin yapılması, kayıt altına alınması ve sayılarının alanın taşıma kapasitesi seviyesine getirilmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak olan ihale ile yüklenici firma tarafından öncelikli olarak atlar yakalanacak, tedavileri yapılıp sağlıklı olup olmadığı tespit edilecektir. Daha sonra atlar kayıt altına alınacak ve talep halinde sahiplendirilecektir. Sahiplendirme yüklenici firma tarafından Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Karaman Şube Müdürlüğü denetiminde yapılacak olup, 10 adete kadar taleplerde nakiller talep edenler tarafından, 10 ve üzerindeki talepler ise yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yılkı atlarının yakalanması veteriner hekim kontrolünde, işinde uzman kişilerce yüklenici tarafından yapılacaktır. Karadağ'daki Yılkı atlarının yakalanması işleminde kazaların oluşmaması ve atların zarar görmemesi için başka kişi ve kurumlarca yakalamaya çalışılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

(MD-AH-Y)



31.07.2017 12:45:28 TSI

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