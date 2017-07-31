Kaza sandılar elektrik çarpması çıktı
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Dedeler Mahallesi'nde trafik kazası sonucunda bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın elektrik çarpması meydana geldiğini belirledi.
Edinilen bilgilere göre, Dedeler Mahallesi'nde gece saatlerinde trafik kazası ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gittiklerinde Mobese direği dikerken elektriğe kapılan Özkan Altun'un yaralandığını öğrendiler. Trafik ekiplerinin durumu haber vermesi zerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Altun, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
(TT-GY-Y)
31.07.2017 12:45:34 TSI
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