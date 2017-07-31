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Otizmli çocuklara at terapisi



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya'da otizmli çocuklar terapi amacıyla ata bindiler.

Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği tarafından Empati Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi ile birlikte otizmli çocuklar için organizasyon düzenlendi. Macera Park Orman da gerçekleştirilen etkinlik özel öğretmenler ve aileler ile birlikte yapıldı.

Dernek Başkanı Demet Çileli Baz, dernek olarak otizmli çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtirken bu tür aktivitelerin özel eğitim gören çocukların sosyal hayata adapte olmalarına katkı sunduğunu kaydetti.

Baz, "Öğrencilerimiz ata binme fırsatı buldu. Özel eğitim alanında sosyalleşmenin önemi açıktır. Ders sadece dört duvar arasında işlenmiyor. Dolayısıyla sosyal faaliyet ağırlıklı bir eğitim programı gereklidir. Bu çerçevede öğrencilerimizi topluma kazandıracak her türlü faaliyetin içinde yer alıyoruz" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



31.07.2017 12:50:56 TSI

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