Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı
(Fotoğraflı - Görüntülü)
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Kocasinan Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Elde edilen bilgiye göre kaza Kocasinan bulvarındaki Hastane Caddesine meydana geldi. S.S. (38) yönetimindeki 07 ENC 13 plakalı otomobil ile 38 YP 589 plakalı M.B. (43) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza anında yola savrulan M.B hastane görevlilerin yardımıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
(SK)
31.07.2017 12:51:25 TSI
NNNN