YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Motosiklet ve otomobil çarpıştı: 1 yaralı



(Fotoğraflı - Görüntülü)



KAYSERİ (İHA) - Kayseri Kocasinan Bulvarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre kaza Kocasinan bulvarındaki Hastane Caddesine meydana geldi. S.S. (38) yönetimindeki 07 ENC 13 plakalı otomobil ile 38 YP 589 plakalı M.B. (43) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kaza anında yola savrulan M.B hastane görevlilerin yardımıyla Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(SK)



31.07.2017 12:51:25 TSI

NNNN

