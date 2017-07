YEREL HABERLER / GAZİANTEP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Anka Hastanesi meme kanserine karşı bilinçlendirdi

Anka Hastanesi meme kanserine karşı bilinçlendirdi



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Özel Gaziantep Anka Hastanesi meme kanserine dikkat çekmek için stant açtı.

Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulama ve farkındalığı artırmak amacıyla bir alışveriş merkezinde açılan stantta kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Stantı ziyaret edenlere, meme kanserini simgeleyen pembe kurdele ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Meme kanserinin nedenleri, belirtileri, tarama, korunma konularında kadınlara bilgi verilirken, erken teşhisin önemine de dikkat çekildi. Kendi kendine elle meme muayenesi yapmalarının önemli olduğunun anlatıldığı kadınlar, şüpheli durumda hemen doktora başvurmaları gerektiği konusunda da uyarıldı.

Özel Gaziantep Anka Hastanesi sağlık görevlileri, stantı ziyaret edenlere her yıl düzenli olarak mamografi çektirmesi gerektiği ve bir uzman tarafından meme muayenesi olmasının gerektiğini belirtirken, daha detaylı tarama yapılması için kadınları Özel Gaziantep Anka Hastanesine davet ettiler.

"Kanserden değil, geç kalmaktan korkun"

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlker Pala, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğuna dikkat çekerek, erken teşhisin tedavide önemli olduğunu söyledi.

Op. Dr.İlker Pala,"Her kadının her ay kendi kendine elle meme kontrolü yapması erken teşhiste hayati önem taşımaktadır. 40 yaşından sonra yılda bir kez düzenli olarak meme muayenesi ve mamografi yaptırması gerekiyor. Yaş ilerledikçe meme kanseri riski artar. Ancak hastalıkta sadece yaş belirleyici değildir. Bir diğer risk, hastalığın kalıtsal olmasıdır. Bu nedenle ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan her kadının daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir.

Memede veya koltuk altında şişlik, kitle, meme başında şekil bozuklukları, memeden kanlı ya da şeffaf akıntılar gelmesi, meme başı derisinde soyulma, memede yara, kızarıklık, şişlik ve içe doğru çekilme gibi belirtiler bulunan her kadının hemen bir uzmana başvurması gerektiğini dile getiren Pala, Özel Gaziantep Anka Hastanesinin Meme Hastalıkları Tanı ve Tedavi Ünitesinde meme hastalıklarının teşhisine yönelik Mamografi, Meme MR ve Meme Dopler USG, kanda tümör testi yöntemleriyle etkin şekilde hizmet veriyor, bu sayede meme kanserinin erken evrede tespit edip, tedavi için avantaj sağlıyoruz'' şeklinde konuştu.

Meme tetkikleri düzenli olarak yapılması ve erken teşhis ile meme kanserinin artık tamamen tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Op. Dr.Pala "Kanserden değil, geç kalmaktan korkulmalı'' diye konuştu.

31.07.2017

