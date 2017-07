YEREL HABERLER / DİYARBAKIR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Atilla: "Kadim şehrimizi halkımızla birlikte yönetiyoruz"

Başkan Atilla: "Kadim şehrimizi halkımızla birlikte yönetiyoruz"



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Sur ilçesi Saray Kapı ve Cevat Paşa mahallerinde halkla buluşan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Diyarbakır'ı markalaştırmak, yaşanılabilir ve kalkınmış bir şehir yapmak için çalıştıklarını belirterek, "Kadim şehrimizi, bütün görüşleri önemseyerek halkımızla birlikte yönetiyoruz" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Saray Kapı ve Cevat Paşa mahallelerinde vatandaşların öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, ara sokaklara girerek vatandaşları evlerinin önünde ziyaret etti. Vatandaşlardan yoğun ilgi gören Başkan Atilla, halkın sorunlarının çözüme kavuşması için birim amirlerine talimat verdi. Çocuklar ve yaşlılarla yakından ilgilenen Başkan Atilla, çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Kıraathaneler ve çay ocaklarında vatandaşlarla beraber oturup çay içen Başkan Atilla, onlarla sohbet etti.



"Herkesin görüşüne önem veriyoruz"

Halkın görüşüne önem verdiklerini belirten Başkan Atilla, "Kadim şehrimizi, bütün görüşleri önemseyerek halkımızla birlikte yönetiyoruz" diye konuştu.

Her kesimi kucaklayan anlayışla hareket ettiklerini belirten Başkan Atilla şöyle konuştu:

"Her zaman ve her fırsatta vatandaşlarımızla beraberiz. Biz bu şehrin çocuğundan yaşlısına kadar herkesin görüşüne önem vererek isteklerini, temennilerini aklımıza ve yüreğimize kazıyarak yönetmeye çalışıyoruz."



"Hayırlı hizmetler sunma gayretindeyiz"

Kente faydalı olacak çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan Atilla, "Halkımızla birlikte bu şehre güzel ve hayırlı hizmetler sunma gayreti içerisindeyiz. Bu şehri birlikte ve beraberlik içerisinde her görüşü önemseyerek yönetiyoruz. Kadim ve mübarek şehrimiz, şehirlerin sultanı, 33 medeniyetin ortak mirasıdır. Diyarbakır'ı markalaştırmak, yaşanılabilir ve kalkınmış bir şehir yapmak için çalışıyoruz. Kadim şehrimizi, hemşerilerimizin sesine kulak vererek ve bütün görüşleri önemseyerek yönetiyoruz" dedi.



"Diyarbakır çok önemli bir yerde olacak"

Hükümetin kente yaptığı yatırımların önemine dikkat çeken Başkan Atilla, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki Diyarbakır'ın yakın bir dönemde eğitimi, altyapısı, sanayisi, sosyoekonomik gelişimi, şehirciliği ve turizmi ile çok önemli bir yerde olacaktır. Bu mübarek şehre birçok alanda çok önemli yatırımları olan hükümetimize hemşerilerim adına şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Zaman mefhumu gözetmeksizin tüm çalışma arkadaşlarımızla Diyarbakırımızın emrindeyiz."

(İHA-MP-Y)



31.07.2017 12:53:02 TSI

NNNN