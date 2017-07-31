Yaz kupası şampiyonu Bartu oldu
(Fotoğraflı)
Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Yaz Kupasına katılan Düzceli tenisçi Bartu Ulutaş şampiyon oldu.
Düzceli küçük tenisçi Bartu Ulutaş, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Türkiye Tenis Federasyonu tarafından Ankara Tenis Kulübünde düzenlenen Yaz Kupasına katılan Ulutaş, mücadeleleri şampiyon olarak tamamladı. Düzce Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Tenis Antrenörleri Ahmet Usluer ve Levent Hasdemir önderliğinde turnuvaya katılan Bartu Ulutaş, Düzce'ye şampiyon olarak döndü.
(TT-GY-Y)
31.07.2017 12:55:24 TSI
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