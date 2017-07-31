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Yaz Spor Okulları 26 bin çocuğa ulaştı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:58
Yaz Spor Okulları 26 bin çocuğa ulaştı
Yaz Spor Okulları 26 bin çocuğa ulaştı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları, 26 bin çocuğu çeşitli branşlarda sporla buluşturuyor.
Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü tarafından İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okulları 5-18 yaş aralığındaki 26 bin çocuk 32 branşta sporla buluşmaya devam ediyor. Spor ahlakı ve kültürünü erken yaşta edindirmeyi amaçlayan Yaz Spor Okulları'nda engelli çocukların da faydalanabileceği çeşitli branşlar bulunuyor.

Ücretsiz spor imkanı
Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, aikido, atıcılık, artistik jimnastik, atletizm, badminton, boks, ritmik cimnastik, bisiklet, bocce, eskrim, golf, güreş, hokey, halter, judo, karate, kick boks, masa tenisi, muay thai, okçuluk, oryantiring, satranç tekvando, tenis, triatlon, wushu, yelken olmak üzere çocuklar çeşitli branşlarda ücretsiz spor yapma imkanı buluyor. Çocukların sporla tanışıp sosyalleşmesi, boş zamanlarını keyifle değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzaklaşmalarını amaçlayan Yaz Spor Okulları, çocukların tatillerini keyifle geçirmelerine olanak sağlıyor.

Engeller sporla aşılıyor
Kurs kayıtlarının program boyunca devam ettiği Yaz Spor Okulları'nda engelli bireyler de sporla buluşuyor. Engelli bireylerin sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve verimli bir tatil geçirmelerini sağlamak amacıyla, Engelli İl Spor Merkezleri Yaz Spor Okullarında atletizm, basketbol, tekvando, masa tenisi, Tenis, halter, badminton ve Bocce branşlarında spor yapma imkanı bulunuyor.
(SÇ-SÇ-Y)

31.07.2017 12:58:29 TSI
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