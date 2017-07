YEREL HABERLER / ADANA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. "Güney Adana Projesi" 66 mahalleye dokunacak

ADANA (İHA) - Adana'nın 66 mahalleyi kapsayan güney bölümünü kültürel, sosyal ve ekonomik olarak kalkındırmayı amaçlayan 'Güney Adana Kalkınma Projesi' tanıtıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Bu proje, mahallelerde yaşayan vatandaşımızın ruhuna dokunmayı, onun şehir kültürüne entegresini sağlamayı, şehirlilik bilinci oluşturmayı amaçlayan, özünde sosyal, ekonomik ve kültürel bir kentsel dönüşüm hareketidir" dedi.

Güney Adana Kalkınma Projesi'nin tanıtım toplantısı, Çukurova Kalkınma Ajansı'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Vali Demirtaş, 'Güney Adana Kalkınma Projesi' ile şehrin kaderinin yeni baştan yazılacağına değinerek, "Kentsel dönüşümler, sadece eski ve çarpık binaların yıkılıp yerlerine yenilerinin yapılması ile sağlanmaz. Gerçek anlamda kentsel dönüşüm, insanların zihinlerinde ve yaşam kalitelerinde olumlu değişim ve dönüşümleri gerçekleştirdiğinizde sağlanır.

'Güney Adana Kalkınma Projesi' de temelde 66 mahallede yaşayan vatandaşımızın ruhuna dokunmayı, onun şehir kültürüne entegresini sağlamayı, şehirlilik bilinci oluşturmayı amaçlayan, özünde sosyal, ekonomik ve kültürel bir kentsel dönüşüm hareketidir" diye konuştu.

Tarihi, kültürü, sanatı, sanayisi, tarımı ve ticareti ile geçmişten bugüne önemli bir yerleşim yeri olan Adana'yı, hep birlikte geleceğe hazırladıklarını aktaran Demirtaş, "Bu proje, Adana'nın gelecekteki on yıllarını ilgilendiren son derece önemli bir projedir. Bu, Vali Mahmut Demirtaş'a has ve sadece onun sahiplenmesi gereken bir proje değildir. Bu Adana'nın, Adana'da yaşayan herkesin projesidir. Dolayısıyla bu tip projeler, geçmişte olduğu gibi kişilere endeksli yürütülürse, maalesef ölü doğar. O sebeple 'devlette ve hizmette devamlılık esastır' düşüncesinden hareket edilmesi gerektiğini şimdiden bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Vali Mahmut Demirtaş, Adana'nın Türkiye'nin nüfusu en yüksek 6. ili olmasına rağmen, sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında 16. sırada olduğunu kaydederek "Bu durumun en önemli sebebi, Doğu ve Güneydoğudan ilimizin göç almasıdır. Bu durumdan şehir merkezinde etkilenen bölge ise "Güney Adana"dır. Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin E-5 karayolu altında kalan yaklaşık 66 mahallede yaşayan 464 bin nüfusu barındıran Güney Adana, Türkiye'deki 38 ilden daha büyük bir hacmi barındırmaktadır. Güney Adana'nın mevcut nüfus hacmine, Suriyeli kardeşlerimizi de katmayı unutmamalıyız. Zira Suriyeli misafirlerimizin en fazla ikamet ettiği mahalleler de Güney Adana'da yer almaktadır. Suriyeli kardeşlerimizin ülkemize ve kent kültürümüze uyumu ile ilgili sorunlar ve sıkıntılar da bu proje kapsamında değerlendirilmelidir" şeklinde konuştu.

Projeye ilişkin açıklamalarını sürdüren Vali Demirtaş, şunları söyledi:

"Güney Adana'nın sosyal ve ekonomik gelişmesi, Adana'nın ve Türkiye'nin kalkınmasını doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple 'Güney Adana Kalkınma Projesi', bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel olarak kalkınmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında projenin, hem Güney Adana için hem de şehrin tamamı için çok ciddi bir şans olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Proje, Güney Adana bölgesinde eş zamanlı olarak hayata geçecek ve güçlü bir ortaklık yapısına sahip çatı proje ile bu proje kapsamında 38 alt proje fikrini barındırmaktadır. Proje fikirleri geliştirilirken Güney Adana'da eğitim, sağlık, yoksulluk, güvenlik ve sosyal bütünleşme olmak üzere beş eksende sorunlar ve ihtiyaçlar tespit edilmiştir. Projeler, yürütücü kurumların öz kaynakları ile SODES vb. fon kaynaklarını değerlendirmeye yönelik esneklikte olgunlaştırılmaktadır. Projelerde yer alan faaliyetler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, STK'lar gibi kentimizin önemli aktörlerince yürütülecektir."

Vali Demirtaş'ın ardından projeye ilişkin sunumlar yapıldı.

Toplantıya, kent protokolü katıldı.

31.07.2017 12:58:49 TSI

