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Milas Kaymakamlığı bir ilke imza atarak kalitesini tescilledi



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Milas Kaymakamlığı; Türkiye'de ilk defa kaymakamlıklar arasında ISO 9001 belgesine başvurup, eğitimlerini tamamlayarak "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" almaya hak kazandı.

Kalite standartlarını yükseltmek ve geliştirmek amacıyla; geçtiğimiz haziran ayında ISO 9001 belgesine başvuran Milas Kaymakamlığı, eğitimlerini tamamlayarak belgeyi almaya hak kazandı. Türkiye'de kaymakamlıklar arasında ilk defa "ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi" Milas Kaymakamlığına verildi.

Milas Kaymakamlığı personeli, İstanbul merkezli çalışan Baş Denetçi Ali Güngör'den ISO 9001 eğitimi aldı.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'nin alınmasının ardından Milas Kaymakamı Eren Arslan, şu ifadeleri kaydetti: "Milas Kaymakamlığı olarak vatandaşlarımıza hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet verme anlayışımızı tescil ettirerek, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi belgesi almaya hak kazandık. TÜRKAK tarafından sistem belgelendirme konusunda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu FQC tarafından yapılan ISO 9001 KYS standardı denetimi sonucu, kaymakamlığımız ISO 9001 Sistemi'nin uygulandığının göstergesi olan ve üzerinde ISO 9001 Belgesi düzenleyen FQC kuruluşu ile o kuruluşu akredite eden TÜRKAK logosunun bulunduğu belgeyi almaya hak kazanmıştır. ISO 9001: 2015 belgesinin alınması sürecinde 2 gün süreyle, kaymakamlık bürolarımız denetime tabi tutulmuştur. Denetim süresince kuruma bağlı bütün birimlerin iş akış şemalarından sistem prosedürlerine kadar tüm evraklar titizlikle incelenirken, şikâyet ve taleplerinin alınması, araştırılması, çözümlenmesi, çözümlere yönelik memnuniyetinin ölçülmesi ve ölçüm sonuçlarına göre süreçlerin iyileştirilmesi konularında da denetlemeler yapılmıştır."

Milas Milli Eğitim Müdürlüğü de verilen eğitimlerin ve yapılan denetimlerin ardından ISO 9001 belgesi almaya hak kazandı. Uzmanlar tarafından verilen eğitimleri tamamlayarak, ISO 9001 kalite belgesini almaya hak kazandıklarını dile getiren Milas Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, "Değerlendirmeler sonucu hazırlanan rapor sonrasında sınavı başarıyla geçtik. Tamamen eğitim sorunlarının çözümü ve veli, öğretmen, öğrenci memnuniyeti sağlamaya yönelik, sistem belgelendirmesine dayanan ISO 9001 belgesini aldık. ISO belgesini daha önce çalıştığım Erzincan'da almak istemiştim ancak yarım kalmıştı. Şimdi nasip oldu. Artık standartları tescillenmiş kaliteli bir kurumuz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Milas'a daha iyi hizmet vermek üzere hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kalite belgesinin en geç 2018'e kadar yürürlüğe girmesi bekleniyor. Kalite yönetmenliği sistemi de 2028'e kadar sürecek.

ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgesini daha önce Muğla Milli Eğitim Müdürlüğü verilmişti.

(DL-MB-Y)



31.07.2017 12:59:01 TSI

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