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Altınordu Milas'ta çalışmalarına devam ediyor

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 12:59
Altınordu Milas'ta çalışmalarına devam ediyor
Altınordu Milas'ta çalışmalarına devam ediyor

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Milas'ta açtığı yaz spor okuluyla tüm dikkati üzerine çeken Altınordu, çalışmalarına Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam ediyor.
Son yıllarda alt yapısında yetiştirdiği yetenekli sporcularıyla her sporseverin dikkatini çeken İzmir Altınordu'nun Milas yaz spor okulu sporcuları çalışmalarına devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Ali Akın ve yardımcıları Çağrı Arıkan, Muhammet Kurnaz hocaların gözetiminde çalışmalarına her gün 86 sporcusuyla çalışan Altınordu, gelecek vaad eden sporcuların yetişmesine yardımcı oluyor. Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında antreman yapan Altınordu yaz spor okuluna ilgi her geçen gün artıyor. 86 minik sporcunun arasında çok yetenekli sporcuların bulunması antrenmanları takip edenler tarafından ilgi ile izleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Yaz Spor Okulu Antrenörü Çağrı Arıkan, "İki yıldan beri birlikte çalıştığımız minik sporcularımızın içerisinde çok yetenekli sporcular bulunmakta. Çok küçük yaşta bizimle çalışmalara katılan birçok sporcumuzun ileride profesyonel takımlarda forma giyeceklerine inanıyoruz" sözlerini kullandı.
(DL-MB-S)

31.07.2017 12:59:54 TSI
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