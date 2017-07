YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altınordu Milas'ta çalışmalarına devam ediyor

MUĞLA (İHA) - Milas'ta açtığı yaz spor okuluyla tüm dikkati üzerine çeken Altınordu, çalışmalarına Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam ediyor.

Son yıllarda alt yapısında yetiştirdiği yetenekli sporcularıyla her sporseverin dikkatini çeken İzmir Altınordu'nun Milas yaz spor okulu sporcuları çalışmalarına devam ediyor. Beden eğitimi öğretmeni Ali Akın ve yardımcıları Çağrı Arıkan, Muhammet Kurnaz hocaların gözetiminde çalışmalarına her gün 86 sporcusuyla çalışan Altınordu, gelecek vaad eden sporcuların yetişmesine yardımcı oluyor. Milas Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halı sahasında antreman yapan Altınordu yaz spor okuluna ilgi her geçen gün artıyor. 86 minik sporcunun arasında çok yetenekli sporcuların bulunması antrenmanları takip edenler tarafından ilgi ile izleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Altınordu Yaz Spor Okulu Antrenörü Çağrı Arıkan, "İki yıldan beri birlikte çalıştığımız minik sporcularımızın içerisinde çok yetenekli sporcular bulunmakta. Çok küçük yaşta bizimle çalışmalara katılan birçok sporcumuzun ileride profesyonel takımlarda forma giyeceklerine inanıyoruz" sözlerini kullandı.

