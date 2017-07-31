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İzmit Belediyesi meclis üyeleri tarihi konağı gezdi



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi'nin 1 Ağustos'ta yapılacak aylık meclis toplantısı öncesi AK Partili üyeler grup toplantısını Akçakoca'daki tarihi Yeşil Konak'ta yaptılar.

İzmit Belediyesi tarafından restore edilen tarihi konaktaki grup toplantısında 1 Ağustos Salı günü yapılacak olan meclis toplantısının gündem maddeleri görüşüldü. Grup toplantısının ardından Başkan Doğan ve beraberindekiler Akçakoca bölgesindeki tarihi yerleri gezdiler. İzmit Belediyesi tarafından özel olarak tasarlanan kırmızı otobüs, önümüzdeki günlerde vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet verecek.

Tarih Koridoru Projesinin her noktasını gezen meclis üyeleri, proje sayesinde şehrin tarihinin yeniden canlandığını belirttiler. Projede gelinen noktanın kendisine gururu, mutluluğu bir arada yaşattığını belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, "Çok şükür ki göreve geldiğimiz 2009 yılında başladığımız çalışmalarımızla şehrimizin sahip olduğu o zengin tarih tekrar gün yüzüne çıktı. Çok emek harcadık, zaman zaman büyük mücadeleler verdik ama sonuç çok güzel oldu. Tarih Koridoru Projemizi bugün ilçe başkanımız ve meclis üyelerimizle birlikte gezdik. İzmitli vatandaşlarımızın da çalışmalarımızı görmelerini ve tarihlerini öğrenmelerini istiyoruz. Bu kapsamda kırmızı otobüsümüzü hazırladık. Önümüzdeki günlerde belirlenen saatlerde ücretsiz olarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Artık gelen misafirlerimiz turlarının sonunda Kültür Tepesinin tarihinde ve eşsiz manzarasında yemeklerini yiyip, çaylarını yudumlayabilecekler" dedi.

(MG-GY-Y)



31.07.2017 13:00:36 TSI

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