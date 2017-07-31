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Yeni Milas Devlet Hastanesinde ilk harç döküldü



(Fotoğraflı)



Demet Leyne

MUĞLA (İHA) - Son hızla çalışmaları süren Yeni Milas Devlet Hastanesi inşasında, B bloğun temeli gece gündüz süren çalışmalarla atılıyor. Resmi temel atma töreninin ise ilerleyen süreçte yapılması planlanıyor.

Sodra Dağı eteklerinde kurulması planlanan 150'si normal, 50'si ise yoğun bakım kapasiteli Yeni Milas Devlet Hastanesi çalışmaları gece gündüz sürüyor. 43 milyon 750 bin Türk Lirası bedelle ihaleyi aldıktan sonra hafriyat çalışmalarına başlayan Doku İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., hafriyat çalışmalarının ardından Yeni Milas Devlet Hastanesi'nin B bloğunun temeline ilk harcı dökmeye başladı.

105 dönümlük bir alanda kurulacak olan yeni hastanenin inşa çalışmaları hakkında bilgi veren Şantiye Şefi Vehbi Bilir, planlanan takvimden önde bir tarihte temeli oluşturmaya başladıklarını kaydetti.

Yeni hastanenin deprem izolatörlü sisteme sahip bir planla inşa edildiğini belirten Bilir, "Malum birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Bu riski göze alarak inşa planında hastaneyi depremin yıkıcı etkilerinden koruyacak deprem izolatörleri kullanılıyor. Şuan planlanan takvimden önde ilerliyoruz. Hastanemizi kademe kadame inşa ediyoruz. B bloğun temeline ilk harcı dökmeye başladık. Bu alanda 400 ton civarında demir kullandı ve bu örülü zemine 3 bin 600 metreküp beton döküldü. Bu ortalama 36 ev temeline eş değer bir çalışma." dedi.

(DL-MB-Y)



31.07.2017 13:02:21 TSI

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