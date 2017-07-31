ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yeni Milas Devlet Hastanesinde ilk harç döküldü

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:02
Yeni Milas Devlet Hastanesinde ilk harç döküldü
Yeni Milas Devlet Hastanesinde ilk harç döküldü

(Fotoğraflı)

Demet Leyne
MUĞLA (İHA) - Son hızla çalışmaları süren Yeni Milas Devlet Hastanesi inşasında, B bloğun temeli gece gündüz süren çalışmalarla atılıyor. Resmi temel atma töreninin ise ilerleyen süreçte yapılması planlanıyor.
Sodra Dağı eteklerinde kurulması planlanan 150'si normal, 50'si ise yoğun bakım kapasiteli Yeni Milas Devlet Hastanesi çalışmaları gece gündüz sürüyor. 43 milyon 750 bin Türk Lirası bedelle ihaleyi aldıktan sonra hafriyat çalışmalarına başlayan Doku İnşaat Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti., hafriyat çalışmalarının ardından Yeni Milas Devlet Hastanesi'nin B bloğunun temeline ilk harcı dökmeye başladı.
105 dönümlük bir alanda kurulacak olan yeni hastanenin inşa çalışmaları hakkında bilgi veren Şantiye Şefi Vehbi Bilir, planlanan takvimden önde bir tarihte temeli oluşturmaya başladıklarını kaydetti.
Yeni hastanenin deprem izolatörlü sisteme sahip bir planla inşa edildiğini belirten Bilir, "Malum birinci derecede deprem bölgesindeyiz. Bu riski göze alarak inşa planında hastaneyi depremin yıkıcı etkilerinden koruyacak deprem izolatörleri kullanılıyor. Şuan planlanan takvimden önde ilerliyoruz. Hastanemizi kademe kadame inşa ediyoruz. B bloğun temeline ilk harcı dökmeye başladık. Bu alanda 400 ton civarında demir kullandı ve bu örülü zemine 3 bin 600 metreküp beton döküldü. Bu ortalama 36 ev temeline eş değer bir çalışma." dedi.
(DL-MB-Y)

31.07.2017 13:02:21 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehidin adı misafirhanede yaşayacak
YEREL

ŞEHİDİN ADI MİSAFİRHANEDE YAŞAYACAK
Jandarmadan kaçak avlanmaya geçit yok
YEREL

JANDARMADAN KAÇAK AVLANMAYA GEÇİT YOK
Altınordu Milas'ta çalışmalarına devam ediyor
YEREL

ALTINORDU MİLAS'TA ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Milas Kaymakamlığı bir ilke imza atarak kalitesini tescilledi
YEREL

MİLAS KAYMAKAMLIĞI BİR İLKE İMZA ATARAK KALİTESİNİ TESCİLLEDİ