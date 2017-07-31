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Kars'ta Kurban sevkiyatları başladı



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Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden birisi olan Kars'tan 80 ile büyük ve küçükbaş kurbanlık hayvan sevkiyatı yapılıyor.

Hayvan varlığı bakımından ülkenin ilk 5 kenti arasında yer alan Kars'ta TIR'lara yüklenen kurbanlık hayvanlar, İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne ve İzmir başta olmak üzere 80 kente gönderiliyor.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü önünden yapılan hayvan sevkiyatlarıyla 80 ilin kurbanlığı Kars'tan karşılanıyor.

Kars'tan batıya kurbanlık hayvanları taşıyan Recep Baysülen, fiyatların yükselmesini beklediğini belirtti.

Hayvanları çok uygun taşıdıklarını ifade eden Recep Baysülen, "Çok düşük 2 bin liraya buradan Kırşehir'e gidiyoruz. Yani hiç mazotu bile kurtarmıyor. Mazot 4,5 lira, Kurbanlık başladı. İşte oradan 1 ay biraz bir şeyler edeceğiz. Ne alırsak, ne tuttursak, ondan sonra da Allah büyüktür. Buradan bir şey yok. Ankara'dan belki yük alır durumu kurtarırız" dedi.

Öte yandan Kars'ta 80 ile yaklaşık günlük 2 bin 500 büyük ve küçükbaş hayvan sevki yapılıyor. Bu sayının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

(IÇ-AA-Y)



31.07.2017 13:03:24 TSI

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