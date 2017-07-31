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DOMED'e Başkan Kara Seçildi

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:04
DOMED'e Başkan Kara Seçildi
DOMED'e Başkan Kara Seçildi

(Fotoğraflı)

Murat Çankaya
ERZURUM (İHA) - Doğu Anadolu Medikalciler Derneği (DOMED) 2. olağanüstü kongresini yaptı.
Doğu Anadolu Medikalciler Derneği DOMED 2. olağanüstü kongresini Küçükbey Konağında yaptı. Dostluk ve samimiyeti içerisinde gerçekleştirilen kongrede yeni başkan Şenol Kara oldu.
DOMED yönetim kurulu başkanlığına seçilen Şenol Kara, Doğu Anadolu'da medikal sektörünün sorunlarını ve sıkıntılarını gidermek için kurulan derneğimiz 2. kez seçimini gerçekleştirdi. Delegelerimiz yapılan seçim sonucu bizleri bu göreve layık gördüler. Şahsım ve yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimiz sunarız. İnşallah bugünden itibaren medikal sektörünün sorunlarına çözüm aramak için ellerini atış altına koyduklarını söyledi.
DOMED'in yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu: Şenol Kara Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı Burhan Doğan, Genel Sekreter A. Kadir Kırmacı, Dernek Saymanlığına A. Kadir Yaylalı ve Yönetim Kurulu üyesi Onur Oğuz oldu. Denetim Kuruluna ise; Yusuf Gedik, M. Fatih Yıldırım, Serkan Gülüm seçildiler.
(MÇ-Y)

31.07.2017 13:04:22 TSI
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