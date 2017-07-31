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Belli besinle diyete uyarı



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Hasan Kalyoncu Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Araştırma Görevlisi Anıl Erbağcı, belli bir besine bağlı diyet yapmak isteyenleri uyardı.

Sıcak yaz günleriyle beraber birçok kişide kilo vermeye olan isteğin artış gösterdiğini belirten Erbağcı ''Bu da haliyle diyet programlarına olan ilgiyi arttırıyor. Birçok kişi diyet ile beraber ilk haftalardan itibaren bir an önce kilo verme telaşına düşüyor. Olabildiğince hızlı kilo verip yazı formda geçirmek istiyor. Genel olarak özellikle internetten bulduğu bir besine bağlı diyetler deneniyor ya da sebze suları, değişik tohumlar, değişik kürler deneyerek bu süreci bir an önce sonlandırmak isteniyor" dedi.

Chia tohumunu, antik çağlardan beri bilinen bir yağlı tohum olarak nitelendiren Erbağcı, "Tarih öncesi zamanlarda Aztek, Maya gibi toplumların dinsel törenlerinde kullanılan bu bitki, şimdilerde Orta Amerika'da sıklıkla kullanılmaktadır. Besin değeri yüzde 25-41 karbonhidrat, yüzde 20-22 protein, yüzde 30-35 yağ, yüzde 18-41 posa oranından oluşan bitki, artık daha sık tercih edilmeye başlanmıştır. Ayrıca içerdiği zengin antioksidanlar sayesinde de kronik hastalıklara karşı koruyucu olabilmektedir" şeklinde konuştu.

''Chia tohumu gerçekten güçlü mü sorusuna, "Pek tabi ki hayır" cevabı veren Erbağcı,"Yapılan çalışmalarda chia tohumlarının kilo verme üzerine etkileri olduğu görülmüştür. Fakat sürekli aynı besinle beslenerek ve bunun dışında herhangi bir çaba harcamadan kilo verilebilir yaklaşımı doğru bir yaklaşım değildir. Aldığımız kiloları nasıl zamanla ve bir süreç içerisinde aldıysak aynı şekilde kilo verirken de belli bir sürece dahil olmalı, sabırlı olmalı ve doğru beslenme kurallarını uygulamalıyız. Chia tohumlarıyla besinlerimizi zenginleştirebilir ve kilo verme hızımızı belli ölçülerde artırabiliriz, fakat tek başına bu besini kullanmak bize fayda getirmeyecektir. Aksine bazı durumlarda zararlı bile olmaktadır. Sonuç itibariyle sağlıklı kilo verme süreçlerinde tek bir besine odaklı bir beslenme düzenine sahip olmak doğru değildir. Hem ekonomik oluşu hem de daha dengeli besin içeriği ve çeşitli oluşu bakımından, çevremizde daha kolay bulabileceğimiz besinlere dayalı bir beslenme planına sahip olmak daha uygundur. Eğer chia tohumu besinleri tüketmek istiyorsak bile bu besinleri uzman kontrolünde tüketmek daha avantajlı olacaktır" diye konuştu.

(AOA-Y)



31.07.2017 13:04:55 TSI

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