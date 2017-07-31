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Sigarayı bırak hayatı bırakma



KIRKLARELİ (İHA) - "Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma" sloganı ile harekete geçen Kırklareli Devlet Hastanesi, sigarayı bırakmanın en önemli koşulunun "içsel motivasyon" olduğunu anlatan bir farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Eğitim Birim Sorumlusu Esra Yakşi hastane çalışanları ve stajyerlerin katkılarıyla başta Kırklareli halkı olmak üzere tüm sigara içenlere hitaben kendi kamu spotunu hazırladı. Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Banu İşler, alışkanlıklardan kurtulmak için önce karar vermek ve iradeyi kullanmak gerektiğini ifade ederek, "Her şey karar vermeyle başlar, iç çatışmaları yüzünden bu kararı olabildiğince ertelemek zorunda kalan vatandaşlarımıza 'Sigarayı Bırak Hayatı Bırakma' diyerek karar vermeleri yönünde uyarı niteliğinde olan örnek bir çalışmayla destek olmanın amaçlandığını" ifade etti.

(HLD-MEF-Y)



31.07.2017 13:05:51 TSI

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