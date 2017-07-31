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Ilıcalı'nın olimpiyat şehri için hazırladığı proje Resmi Gazetede yayımlandı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:07
Ilıcalı'nın olimpiyat şehri için hazırladığı proje Resmi Gazetede yayımlandı
Ilıcalı'nın olimpiyat şehri için hazırladığı proje Resmi Gazetede yayımlandı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın tramvay projesinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılacağına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ak Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı uzun süre üzerinde çalıştığı tramvay projesinin yapımına başlanması için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan maddi destek talebinde bulunmuştu. Ilıcalı'nın talebinin ardından Erzurum'a gelen Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan "13 kilometrelik raylı sistemin yapımına bu yıl içerisinde başlayacağız" diyerek Milletvekili Ilıcalı'nın projesinin kısa bir sürede hayata geçirileceğini belirtmişti. Ardından Ilıcalı'nın uzun süre üzerinde çalıştığı tramvay projesi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Bakanlar kuruluna taşındı.
Geçtiğimiz gün, Erzincan ve Erzurum'daki iki tramvay hattının inşasının, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılacağına dair beklenen karar resmi gazetede yayımlandı. Karara göre, Erzincan Belediye Başkanlığına ait Üniversite-Dörtyol-Otogar-Havaalanı ile Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Gar-Atatürk Üniversitesi Kampüs-Tıp Fakültesi-Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Şehir Hastanesi-Yavuz Sultan Selim Bulvarı-Gar tramvay hatlarının inşası, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca gerçekleştirilecek.
(ERZ-Y)

31.07.2017 13:09:33 TSI
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