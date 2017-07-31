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Doğal afetlere karşı sorunsuz tedbir

- Sorunsuz dönüşüm vatandaşı memnun ediyor



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Şehitkamil ilçesinde olası bir doğal afete karşı önlem amacıyla başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları hızla sürüyor. Şehitkamil Belediyesi, bir yandan yaptığı sorunsuz kamulaştırmalarla vatandaşın doğal afetlere dayanıksız evini yıkarken, bir yandan da vatandaşın mağdur olmaması için konut inşa ediyor.

Şehitkamil Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde gerçekleştirilen kentsel dönüşüm çalışmalarıyla dezavantajlı bölgeleri avantajlı ve modern yaşam alanlarına çevirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Uyguladığı kentsel dönüşüm projesiyle bugüne kadar birçok başarılı çalışma gerçekleştiren Şehitkamil Belediyesi, vatandaşı mağdur etmeden çalışmalarına devam ediyor. Yapılan sorunsuz kamulaştırma sonrası binalar ve müstakil evlerin yıkımı çevreye zarar vermeden yapılıyor. Şehitkamil Belediyesi, Türkiye'deki belediyeler içerisinde kentsel dönüşüm kapsamında evi yıkılan kişilere koşulsuz, kur'asız ev alma hakkı tanıyan ilk belediye olma unvanını taşıyor.

"Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız"

Yürütülen kentsel dönüşüm çalışmasına ilişkin açıklamada bulunan Yeşilova Mahalle Muhtarı İbrahim Halil Kargın, kentsel dönüşümün hayati önem taşıdığını vurguladı. Muhtar Kargın, "Geçtiğimiz günlerde ülkemizde bir deprem oldu. Bizim mahallemizde kentsel dönüşüm kapsamında bulunan evlerin hepsi kötü evler. Depreme karşı hazırlıklı olmalıyız. Vatandaşlarımızın da Şehitkamil Belediyemize yardımcı olmasını istiyoruz. Kentsel dönüşümün ileri ki zamanlarda bize çok faydası olacak. Bugüne kadar kentsel dönüşüm için evlerini veren kişilerin hepsi çok memnun oldu. Sıkıntılı evlerin yıkılması bizim için çok iyi oldu. Kentsel dönüşümde evi yıkılan vatandaşlarımız için Şehitkamil Belediyemiz, depreme dayanıklı evler yaptı. Belediyemizin evlerinden alan vatandaşlarımız, her zaman memnuniyetlerini anlatıyor. Vatandaşlarımız, çok güzel dairelerde oturuyor. Ben, mahalle muhtarı olarak mahalle sakinlerim adına Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu'na ve ekibine teşekkür ediyorum. Güzel bir mahalle, güzel bir Şehitkamil olsun istiyoruz. Başkanımıza inanıyoruz, güveniyoruz. Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'nun bu işi başaracağını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"Depremden önce tedbir almak için çalışılıyor"

Kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Fevzi Paşa Mahalle Muhtarı Zeki Kabak ise,"Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu, depreme karşı dayanıksız, plansız yapılaşmış evlerin yıkılması yönünde doğru çalışmalar yürütüyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra mahallemizin çok güzel olacağından eminiz. Kentsel dönüşüm dolayısıyla harabe evlerini satarak Şehitkamil Belediyemiz tarafından Seyrantepe'de yapılan evlere taşınan vatandaşlarımız çok memnun. Taşınan vatandaşlarımızla karşılaştığımızda duydukları memnuniyeti anlatıyorlar. Mahallemizde yıkımı yapılan evlerin çok dayanıksız olduğunu kendi gözlerimizle gördük. Yeterli miktarda çimento ve demir kullanılmamış çok sayıda ev yıkıldı. En ufak bir depremde bu evler zaten yıkılırdı. Belediyemiz depremden önce tedbir almak için çalışıyor" diye konuştu.

(SD-Y)



31.07.2017 13:09:42 TSI

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