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Gediz'in en büyük sivil toplum kuruluşundan Gediz Devlet Hastanesine kamelya yardımı

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 11:58
Gediz'in en büyük sivil toplum kuruluşundan Gediz Devlet Hastanesine kamelya yardımı
Gediz'in en büyük sivil toplum kuruluşundan Gediz Devlet Hastanesine kamelya yardımı

(Fotoğraflı)

Recep Baysal
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Gediz İlçesinde Gediz Esnaf Dayanışma Birliği (GEDAB) tarafından, Gediz Devlet Hastanesinde gelen hasta ve hasta yakınlarının hastane dışında vakit geçirmesi için hastane bahçesine 15 adet kamelya yardımı yapıldı.
Yapılan etkinlikle üretimi tamamlanan kamelyalar hastane bahçesine yerleştirildi.
Hastane bahçesine yerleştirilen kamelyaların montajı esnasında Gediz Esnaf Dayanışma Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bünyamin Türer bir açıklama yaptı. Türer, "Gediz Esnaf Dayanışma Birliği Olarak bugüne kadar Gediz'de kurulmuş olan en büyük sivil toplum kuruluşu olmamızın bize verdiği gururla ilçemiz için ast olan amacımız birlik, beraberlik, kardeşlik ve herkesi toplum yararına bilinçlendirmektir. Son günlerde en çok eksikliğini hissettiğimiz kardeşliği pekiştirmek için bizler diyoruz ki, herkes herkesi Allah için kucaklasın, selamlasın. Allah için sevelim birbirimizi. Bizler diyoruz ki; "Kimse kimseyi ötekileştirmesin, ayrıştırmasın, fitne tohumlarını ekmesin, tüm Gediz olarak muhabbetle ileriki nesillerimize daha iyi bir Gediz için el ele verelim. Bizleri kırmayarak yardımlarımızı kabul eden değerli Gediz Devlet Hastanesi Başhekimi Halil Haner'e tüm Gedab ailesi adına teşekkür ediyorum" dedi.
Gediz Devlet Hastanesi Başhekimi Halil Haner ise, "Hastanemize yardımlarını esirgemeyen çok değerli Gedab üyelerine, icra kurulunu oluşturan çok değerli 24 arkadaşımıza ilçemizde belki de ilklerden olan kardeşlik örneğini gösterdikleri için minnettarım. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Program katılımcıların yemek programı sonrasında son buldu. (RB-EFE)

31.07.2017 11:58:22 TSI
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