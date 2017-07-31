ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ahmetli'deki yollara bakım

31 Temmuz 2017 Pazartesi, 13:09
Ahmetli'deki yollara bakım
Ahmetli'deki yollara bakım

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinin yollarını bakıma aldı. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan yollarda yama, bakım-onarım ve şarampol bakımları yapılarak, sürüşe güvenli hale getirildi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolların standardını yükseltmeyi ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda çalışmaların sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde de küçük dokunuşlarla yolların sorunlarını ortadan kaldırdı. Yol Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Ahmetli yeni mezarlığın giriş yolu, Ahmetli-Dereköy bağlantı yolu, Kestelli-Kargın-Cambazlı-Derici-Mandallı bağlantı yolları, Ahmetli-Alahıdır-Gökkaya-Bahçecik-Hacıköseli bağlantı yolları, Urganlı-Karaköy-Seydiköy bağlantı yollarında, yama, bakım onarım ve şarampol düzenlemeleri yaptı. İvedilikle sürdürülen asfalt bakımları, ilçe halkını da oldukça sevindirdi. Vatandaşlar gerçekleştirilen özverili çalışmalar dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.
(ÖND-Y)

31.07.2017 13:11:38 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Geleceğin yüzücüleri Manisa'da yetişiyor
YEREL

GELECEĞİN YÜZÜCÜLERİ MANİSA'DA YETİŞİYOR
Tük Sağlık Sen taleplerini anlattı
YEREL

TÜK SAĞLIK SEN TALEPLERİNİ ANLATTI
Arpacı'da üstyapı çalışmaları başladı
YEREL

ARPACI'DA ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Manisa Büyükşehir'in sultanları yeni sezonu açıyor
YEREL

MANİSA BÜYÜKŞEHİR'İN SULTANLARI YENİ SEZONU AÇIYOR
Salihli'de Rumeli Şenliklerine yoğun ilgi
YEREL

SALİHLİ'DE RUMELİ ŞENLİKLERİNE YOĞUN İLGİ
Barınaktaki hayvanları serinleten etkinlik
YEREL

BARINAKTAKİ HAYVANLARI SERİNLETEN ETKİNLİK
Spil Mahallesindeki dereye panel çit uygulaması
YEREL

SPİL MAHALLESİNDEKİ DEREYE PANEL ÇİT UYGULAMASI
Alaşehir'de 103 kilometrelik altyapı yenilemesi
YEREL

ALAŞEHİR'DE 103 KİLOMETRELİK ALTYAPI YENİLEMESİ
Manisa'da sıcak asfalt çalışmaları
YEREL

MANİSA'DA SICAK ASFALT ÇALIŞMALARI