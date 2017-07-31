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Ahmetli'deki yollara bakım



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinin yollarını bakıma aldı. Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri tarafından ihtiyaç duyulan yollarda yama, bakım-onarım ve şarampol bakımları yapılarak, sürüşe güvenli hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yolların standardını yükseltmeyi ve sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat etmelerini amaçlıyor. Bu kapsamda çalışmaların sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesinde de küçük dokunuşlarla yolların sorunlarını ortadan kaldırdı. Yol Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler; Ahmetli yeni mezarlığın giriş yolu, Ahmetli-Dereköy bağlantı yolu, Kestelli-Kargın-Cambazlı-Derici-Mandallı bağlantı yolları, Ahmetli-Alahıdır-Gökkaya-Bahçecik-Hacıköseli bağlantı yolları, Urganlı-Karaköy-Seydiköy bağlantı yollarında, yama, bakım onarım ve şarampol düzenlemeleri yaptı. İvedilikle sürdürülen asfalt bakımları, ilçe halkını da oldukça sevindirdi. Vatandaşlar gerçekleştirilen özverili çalışmalar dolayısıyla, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

(ÖND-Y)



31.07.2017 13:11:38 TSI

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